Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Diciembre será un periodo crucial para el futuro económico de millones de empleados en Colombia, ya que durante este mes se definirá el salario mínimo que estará vigente en el país a lo largo de 2027. Según información reportada por El Nuevo Día, representantes del Gobierno, empresarios y centrales obreras se encuentran en medio de una negociación que tiene como fecha límite el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo sobre el aumento salarial. Este proceso, habitual cada final de año, concentra la atención por el impacto directo que tiene en el bolsillo de los trabajadores colombianos. Además, el resultado influye en otros componentes del mercado laboral, como los aportes a la seguridad social y ciertos cobros y subsidios que toman como base el salario mínimo.

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En caso de no alcanzarse un consenso entre las partes en la mesa de negociación, la responsabilidad de fijar el aumento recae sobre el Ejecutivo, que puede expedir un decreto unilateral antes del cierre de diciembre. La fecha límite para la expedición de este decreto, como lo señala la misma fuente, es el 30 de diciembre. Este mecanismo extraordinario deja apenas unos días de margen antes de que inicie el nuevo año, por lo que el monto definitivo con el que empezarán a regir los nuevos salarios aún es incierto hasta ese momento.

La discusión sobre el salario mínimo no solo gira en torno al porcentaje de incremento. Según El Nuevo Día, en la negociación intervienen factores como las propuestas de los empresarios, las exigencias de las centrales obreras y los cálculos propios del Gobierno. Temas como el costo de vida y la protección del poder adquisitivo son recurrentes durante este debate, sumando presión para encontrar un equilibrio que satisfaga a todos los sectores involucrados.

El plazo del 15 de diciembre será clave para saber si se logra un acuerdo. De no ser así, existe la posibilidad de abrir un espacio adicional para que las partes presenten y analicen salvedades, lo que implica la convocatoria de nuevas reuniones antes de una decisión final. Sin embargo, cualquiera que sea el procedimiento, el nuevo salario mínimo debe ser establecido antes del cierre de diciembre, pues su entrada en vigencia se producirá el 1 de enero de 2027. Esta espera mantiene en vilo a miles de familias colombianas, quienes aguardan conocer cómo cambiarán sus ingresos y su capacidad para afrontar los gastos del siguiente año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se define el salario mínimo en Colombia para 2027?

La definición oficial del salario mínimo para Colombia en 2027 debe darse antes de finalizar diciembre de ese año. Si sindicatos y empresarios no logran un acuerdo antes del 15 de diciembre, el Gobierno podrá fijar el monto por decreto y tiene como plazo máximo el 30 de diciembre, de acuerdo con información de El Nuevo Día.

¿Qué sucede si no hay acuerdo para el aumento del salario mínimo en Colombia?

Si las negociaciones entre empresarios, trabajadores y Gobierno no llegan a un consenso antes de la fecha límite establecida, la decisión queda en manos del Ejecutivo. Este puede decretar el salario mínimo de forma unilateral antes de que termine diciembre, garantizando así que el nuevo valor entre en vigencia el 1 de enero del año siguiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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