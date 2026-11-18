La manera de elegir una tarjeta de crédito en Colombia está cambiando. Mientras tradicionalmente las entidades financieras han clasificado estos productos según los ingresos, el cupo y el perfil de sus clientes, ahora también empieza a tomar fuerza un criterio relacionado con los hábitos de consumo y los beneficios que cada persona puede aprovechar con sus compras.

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En ese contexto, el Banco Popular anunció una renovación de su portafolio de tarjetas de crédito, con la que pasó de ofrecer 14 opciones a cuatro nuevas alternativas. La propuesta busca que los usuarios puedan escoger el producto que mejor se ajuste a sus intereses y necesidades, sin que sus ingresos, edad o cupo sean los factores determinantes para elegir entre las diferentes modalidades.

La entidad explicó que esta transformación está sujeta a la evaluación crediticia de cada solicitante, por lo que no significa que desaparezcan los requisitos para acceder a una tarjeta de crédito. El cambio está relacionado con la posibilidad de seleccionar los beneficios del producto de acuerdo con las preferencias de cada cliente.

Según la información entregada por el banco, alrededor del 10 % de los tarjetahabientes en Colombia tiene acceso a tarjetas con beneficios premium. Con su nueva oferta, la entidad busca ampliar las posibilidades de acceso a este tipo de ventajas y promover la inclusión financiera.

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El nuevo portafolio está compuesto por cuatro alternativas: Más Puntos, Más Cashback, Más Destinos y Más Propósitos. Cada una está dirigida a diferentes hábitos de consumo.

La primera es Más Puntos, que permite acumular puntos tuplús por cada 4.000 pesos en compras nacionales e internacionales. También entrega puntos adicionales cuando las compras se difieren a dos o más cuotas. Los usuarios pueden redimirlos por dinero, bonos de mercado o pagos de servicios públicos. Además, contempla un descuento del 30 % en la tasa de interés de compras en supermercados y farmacias los días 15 y 30 de cada mes.

La segunda es Más Cashback, enfocada en la devolución de dinero. Esta tarjeta ofrece un reintegro del 2 % del valor de las compras diferidas a dos o más cuotas, con un límite de 150.000 pesos mensuales.

Por su parte, Más Destinos está dirigida a quienes viajan. Ofrece la posibilidad de acumular 2,5 millas Avianca LifeMiles por cada dólar en compras nacionales e internacionales a través de los puntos tuplús. También contempla acceso ilimitado a salas VIP nacionales e internacionales para el titular y sus acompañantes, una devolución del 30 % en la primera compra anual en aerolíneas, hasta por 200.000 pesos, y un descuento del 20 % en la tasa de interés de compras en hoteles.

La cuarta alternativa es Más Propósitos, diseñada especialmente para pensionados y personas mayores de 50 años. Permite solicitarla con ingresos desde un salario mínimo, no establece una edad máxima y tampoco exige experiencia financiera previa. Su aprobación, sin embargo, depende de las condiciones de evaluación del banco.

Esta tarjeta ofrece doble acumulación de puntos tuplús en supermercados, establecimientos de salud y transporte masivo, además de descuentos en comercios aliados y acceso a Club Plateado, una comunidad con actividades, espacios de aprendizaje y beneficios para personas mayores de 50 años.

¿Por qué están cambiando las tarjetas de crédito?

El anuncio del Banco Popular se da en medio de cambios en los hábitos de consumo de los colombianos. Cifras del Dane y de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) indican que, durante el segundo trimestre de 2026, el gasto en entretenimiento, arte y recreación creció un 9,5 % anual. En el mismo periodo, las ventas del comercio electrónico alcanzaron los $41,8 billones, con un crecimiento real del 13,8 %.

Estos comportamientos muestran la importancia que han adquirido las compras digitales, el entretenimiento y las experiencias dentro de las decisiones de consumo, factores que también empiezan a tener mayor peso en la oferta de productos financieros.

Luis Fernando Gómez, presidente encargado del Banco Popular, explicó que la renovación busca que los clientes puedan escoger sus tarjetas de acuerdo con los beneficios que realmente valoran y no únicamente por su nivel de ingresos.

La transformación también incluye herramientas de administración desde los canales digitales de la entidad. Los usuarios podrán pagar desde el celular mediante la integración de sus tarjetas con Google Wallet, establecer límites de uso, escoger la fecha de pago y modificar el número de cuotas de sus compras.

Finalmente, el Banco Popular informó que la transición hacia el nuevo portafolio será gradual. Quienes actualmente tengan una tarjeta de la entidad podrán seguir utilizándola y recibirán información sobre los cambios. La renovación o reexpedición de los plásticos se hará progresivamente y la migración general está prevista para 2027.

Además, los clientes que ya cuentan con exoneración de cuota de manejo conservarán ese beneficio.

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