El Gobierno presentó un paquete de medidas dentro de la Ley de Rescate Económico para reducir el tamaño y los costos del Estado, con el propósito de contribuir al ajuste fiscal.

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Según la exposición de motivos, este componente representaría cerca del 70 % del ahorro previsto y se concentraría en disminuir el gasto operativo, reorganizar entidades y revisar programas financiados con recursos públicos.

Entre las principales propuestas está reducir las transferencias del Presupuesto General de la Nación que no tengan concepto favorable del CONFIS, trasladar al Tesoro los excedentes de liquidez de fondos especiales y evaluar las leyes que generan obligaciones de gasto.

El proyecto también contempla medidas de austeridad administrativa, como limitar el aumento de compras y servicios a la inflación, restringir la publicidad estatal a fines informativos y establecer un plan permanente de ahorro.

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Además, propone reducir en 50 % los costos de contratación por prestación de servicios durante 2027.

Uno de los puntos más relevantes es la reducción nominal del 20 % en los gastos de personal de las entidades nacionales para 2028.

También se facultaría al presidente para reorganizar ministerios y otras entidades durante seis meses, eliminar duplicidades y disminuir costos. Finalmente, se buscaría identificar y vender activos públicos que no sean necesarios para el funcionamiento estatal.

Néstor Morales habla del recorte estatal en Colombia

El periodista señaló que este recorte es tajante y no como en gobiernos anteriores que se recortaban gastos irrisorios.

“Viene un pavoroso recorte que podría significar en plata unos $ 23 billones. Esto no es como antes, que ahorraban en papelería o tiquetes de primera clase; acá es un recorte tipo motosierra”, apuntó en Blu Radio.

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