Una fuerte tormenta política y mediática sacudió al Gobierno Nacional luego de que se revelaran los detalles de la pesada estructura burocrática y los millonarios salarios asignados al interior del denominado Fondo Milagro, la entidad creada para liderar la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Las críticas ciudadanas y periodísticas escalaron a tal punto que obligaron al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a ordenar la reversión inmediata de las remuneraciones aprobadas para los funcionarios de la dirección.

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El debate se encendió con los tajantes cuestionamientos formulados desde los micrófonos por el periodista Néstor Morales, quien puso en evidencia el profundo desbalance entre los ingresos de la cúpula directiva y las necesidades de los damnificados que completan más de tres meses esperando ayudas concretas. “El doctor Uribe se puso un sueldo de casi 39 millones de pesos. Una nómina en total de 767 millones de pesos y la gente esperando que le entreguen una casita, una ayuda que no ha pasado, eso es lo grave, y la plata no llega”, expresó Morales, al tiempo que cuestionó la justificación de dichos rubros bajo el argumento de la gestión empresarial. “‘El señor Uribe, a quien no conozco, que sea muy bueno como empresario no significa que sea un buen funcionario público. Ese fondo milagro no puede enviar el mensaje de que plata para nosotros, nos pagamos bien ¿y los damnificados qué? Han pasado 3 meses largos”, sentenció el analista.

A estas reacciones se sumó la denuncia formal destapada por una senadora del Pacto Histórico, quien advirtió que la nómina mensual de la entidad le costaba a la nación cerca de 765 millones de pesos, concentrando 27 cargos vinculados a corte del 9 de noviembre con asignaciones superiores a los 30 millones de pesos mensuales. Entre los emolumentos más altos figuraban los 39.441.454 pesos del gerente, Jaime Andrés Uribe Tamayo, secundado por su secretario privado y el director jurídico con salarios de 36 millones de pesos cada uno, un panorama agravado por el cuestionamiento sobre la baja ejecución presupuestal y los escasos contratos suscritos en el arranque de sus funciones.

Ante la magnitud del escándalo, el presidente De La Espriella reaccionó con severidad y emitió una directriz tajante para anular las escalas salariales denunciadas. “No voy a permitir que decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones empañen una misión tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó. En mi gobierno, todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba. Aquí nadie tiene patente de corso ni cargos asegurados”, advirtió el mandatario en un mensaje donde ratificó que cuenta con el carácter y la autoridad para corregir rumbos sin contemplaciones.

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Paralelamente, durante su rendición de cuentas ante la Comisión Accidental Bicameral de seguimiento, el gerente Jaime Andrés Uribe Tamayo defendió los avances institucionales detallando que los procesos de contratación para la demolición de inmuebles afectados en ciudades como Pereira y Cali ya suman 7.440 millones de pesos. Asimismo, el directivo precisó que el Consejo Directivo aprobó un presupuesto máximo de 624.656 millones de pesos destinados al Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias, recursos apalancados mediante un empréstito de 200 millones de dólares con el Banco Mundial (operación BIRF 9774-CO incorporada por el Decreto Legislativo 1412 de 2026), aclarando que por el momento la entidad no ha recibido partidas adicionales por concepto de donaciones o cooperación internacional.

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