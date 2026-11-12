El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 3,0 en el departamento del Tolima, durante el mediodía de este jueves 12 de noviembre de 2026. El movimiento telúrico se registró a las 12:50 p. m. y tuvo una profundidad superficial, inferior a los 70 kilómetros.

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De acuerdo con el reporte automático de la entidad, el epicentro se localizó en cercanías del municipio de Chaparral, en el sur del Tolima.

Entre las poblaciones más próximas al lugar del evento se encuentran Roncesvalles, ubicado a 25 kilómetros, y Chaparral y San Antonio, ambos a una distancia aproximada de 28 kilómetros.

El informe técnico del SGC señala que el registro contó con información de siete estaciones de monitoreo y presentó un RMS de 1,1 segundos.

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Asimismo, el evento aparece clasificado con estatus automático, por lo que corresponde a un reporte preliminar de la actividad sísmica detectada.

Aunque se trató de un movimiento de magnitud moderada, su profundidad superficial es un factor que puede influir en la percepción del temblor en las poblaciones cercanas.

Hasta el momento, la información suministrada no incluye reportes de personas afectadas, daños materiales ni emergencias relacionadas con el movimiento telúrico.

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