Un nuevo movimiento sísmico fue registrado durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre en el departamento del Tolima. El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El boletín actualizado de la entidad señala que el temblor ocurrió a las 12:22 a. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 2,7. El reporte también clasifica su profundidad como superficial, aunque no precisa una cifra exacta en kilómetros.

La información hace parte del monitoreo permanente que adelanta la Red Sismológica Nacional para identificar los movimientos que ocurren en el territorio colombiano y establecer sus características.

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¿Cómo reportar si sintió el temblor?

Quienes hayan percibido el movimiento pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y completar el formulario correspondiente al evento.

El reporte ciudadano ayuda a identificar las zonas en las que se sintió el sismo y las características de esa percepción. Para consultar los datos oficiales y las actualizaciones, se recomienda acudir a los canales del SGC.

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