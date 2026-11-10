Por: Caracol TV

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El aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, vuelve a presentar fallas técnicas en los servidores que soportan algunas de las plataformas utilizadas para el registro y embarque de pasajeros. Así lo informó Opain, empresa encargada de la operación de la terminal aérea, que activó medidas de contingencia para mantener la atención a los viajeros y reducir las posibles afectaciones.

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De acuerdo con el comunicado divulgado este 10 de noviembre de 2026, la falla compromete los servidores que soportan las plataformas de uso compartido para el registro y embarque, así como el sistema de verificación de pasabordos VeriPax.

Opain aclaró que el inconveniente no compromete la seguridad de las operaciones aéreas ni afecta los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo o los procesos migratorios. La compañía señaló que, desde que identificó la situación, puso en marcha procedimientos alternativos en coordinación con las aerolíneas.

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Entre las medidas implementadas está la expedición manual de pasabordos y etiquetas de equipaje, además de procedimientos alternativos para el embarque y el uso de equipos de respaldo. También se realiza la verificación manual de los pasabordos en los accesos a los muelles, con el acompañamiento del personal operativo y de Seguridad Aeroportuaria.

La activación de estos protocolos busca garantizar la continuidad de la atención en el aeropuerto El Dorado, mientras avanzan los trabajos para solucionar el problema técnico.

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¿Qué dijo Opain sobre la falla en el aeropuerto El Dorado?

En su comunicado, la empresa lamentó los inconvenientes que la situación pueda ocasionar a los pasajeros y a las aerolíneas. Asimismo, indicó que sus equipos técnicos trabajan de manera ininterrumpida y coordinada con el proveedor para solucionar la falla y restablecer completamente los servicios en el menor tiempo posible.

De manera paralela, Opain mantiene el monitoreo de la operación y el acompañamiento a las aerolíneas para facilitar la atención de los viajeros durante la contingencia.

La compañía también entregó recomendaciones a quienes tienen vuelos programados desde la terminal aérea. En particular, pidió consultar el estado de los vuelos directamente con las aerolíneas y llegar al aeropuerto con suficiente anticipación.

El aeropuerto Internacional El Dorado es uno de los principales puntos de conexión aérea de América Latina y moviliza a millones de pasajeros hacia distintos destinos.

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