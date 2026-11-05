Un soborno de dos millones de dólares y una decisión judicial que habría favorecido a un narcotraficante tienen a un juez mexicano en problemas con la justicia estadounidense. Se trata de Luis Benítez Alcántara, de 49 años, quien fue detenido en Colombia y ahora enfrenta una solicitud de extradición a Estados Unidos.

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El magistrado es señalado de recibir ese dinero a cambio de concederle la libertad bajo fianza y ordenar la excarcelación de Andrew Clark, alias The Dictator, un narcotraficante canadiense identificado como segundo al mando de la organización criminal de Ryan Wedding, exdeportista olímpico convertido en uno de los capos más buscados.

De acuerdo con la acusación citada por El País, Clark había sido detenido en México en octubre de 2024 por cargos relacionados con narcotráfico, asesinato e intento de asesinato en Estados Unidos. En ese momento, Benítez Alcántara estaba a cargo de supervisar el proceso de extradición del canadiense solicitado por Washington.

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#ATENCIÓN | La Policía retuvo en el aeropuerto internacional El Dorado a Luis Benítez Alcántara, quien se desempeñaba como juez federal en Ciudad de México y es requerido en extradición por Estados Unidos, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Vía @josedavid88_ https://t.co/iEccOoO2S0 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

La investigación sostiene que el acuerdo para pagarle al juez cerca de dos millones de dólares se concretó mientras Clark buscaba evitar su entrega a las autoridades estadounidenses. El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que Benítez habría recibido la totalidad del dinero, el funcionario concedió la libertad bajo fianza y ordenó la excarcelación del narcotraficante, detalló El País. Sin embargo, Clark fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos.

El juez mexicano enfrenta nueve cargos y, si es declarado culpable, podría recibir hasta 15 años de prisión por cada uno, según el Departamento de Justicia estadounidense.

La captura se produjo el domingo en Colombia, mientras que Estados Unidos anunció el caso este jueves y pidió su extradición al Distrito Sur de California. Allí avanza el proceso contra Wedding y sus presuntos cómplices, agregó el diario.

El caso está relacionado con la organización de Wedding, a quien las autoridades estadounidenses atribuyen el tráfico de al menos 60 toneladas de cocaína hacia Canadá, con rutas que atravesaban Colombia y México.

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