Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) lanzó recientemente una invitación abierta para que personas y empresas participen en un proceso de selección abreviada mediante subasta inversa. El objetivo de este proceso es la dotación, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de audio, iluminación escénica, video y otros elementos técnicos complementarios que fortalecerán la capacidad técnica del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero. De acuerdo con la información oficial, la iniciativa busca mejorar la infraestructura del CEFE y, en especial, optimizar los recursos técnicos del Teatro Urbano y de los demás espacios escénicos del edificio.

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Según la SDCRD, esta inversión permitirá elevar los estándares de producción para toda la programación artística y cultural que se desarrolla en el Centro Felicidad Chapinero. Así, la comunidad artística y el público en general podrán disfrutar de espectáculos con mejores condiciones técnicas, lo que beneficia tanto a los creadores como a los asistentes. Además, la mejora en los equipos técnicos pretende garantizar que se cumpla con requisitos profesionales para la producción de eventos en estos espacios culturales, fundamentales para el fomento de las artes escénicas en Bogotá.

Para quienes deseen participar en el proceso, la SDCRD informó que la convocatoria fue publicada el 4 de noviembre de 2026, también se estableció como fecha límite para presentar observaciones al proyecto de pliego el 10 de noviembre de 2026. El cierre de la convocatoria será el 26 de noviembre de 2026, y la adjudicación se estima se realizará el 16 de diciembre de 2026. Todos los detalles, así como los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas, se encuentran disponibles en la plataforma SECOP II, que es el sistema oficial por el cual se gestionan contrataciones públicas en Colombia.

Esta iniciativa se suma a otras políticas del Distrito encaminadas a fortalecer el sector cultural, como la posibilidad de exención del impuesto predial para escenarios de artes escénicas y museos en 2027, según datos publicados en los canales institucionales de la ciudad. La estrategia es parte de la apuesta de Bogotá por consolidarse como un referente en la promoción de actividades culturales y recreativas, apoyando la infraestructura y facilitando el acceso a recursos modernos y adecuados para la creación artística.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las empresas participar en la subasta inversa para el CEFE Chapinero?

Las empresas o personas interesadas en participar en el proceso de subasta inversa para la dotación técnica del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero deben consultar los pliegos y especificaciones en la plataforma SECOP II, tal como lo señaló la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Allí se detalla el cronograma y los requisitos para postularse.

¿Qué significa una subasta inversa en los procesos de contratación pública?

La subasta inversa es un mecanismo de contratación en el cual los proveedores presentan ofertas de precio descendente para la provisión de bienes o servicios. En este proceso adjudica quien ofrece las mejores condiciones para el Estado, permitiendo así una mayor transparencia y eficiencia, como sucede en la convocatoria para la dotación del CEFE Chapinero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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