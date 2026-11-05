Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene una labor constante contra el delito y la inseguridad en espacios públicos. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, la Policía Metropolitana, a través del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, logró la captura en flagrancia de dos personas, un hombre y una mujer, en la estación Avenida Primero de Mayo. Ambos son señalados de participar en un hurto de celular utilizando la modalidad de cosquilleo, una técnica delictiva en la que los delincuentes sustraen objetos de las pertenencias de los pasajeros de manera sigilosa para evitar ser detectados de inmediato.

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Según los datos oficiales de la Policía de Bogotá, los hechos se presentaron mientras los uniformados realizaban labores de patrullaje preventivo en el sistema de transporte público. El personal de seguridad de la estación alertó a los policías sobre el presunto robo, lo que permitió una rápida reacción de las autoridades. Al interceptar a los sospechosos, se recuperó el dispositivo móvil sustraído, el cual fue identificado y reconocido por la víctima como de su propiedad. Durante el procedimiento, también se incautó una navaja que portaba el hombre, lo que agrava la situación legal al estar en posesión de un arma blanca.

Las autoridades informaron que ambos detenidos presentan anotaciones judiciales previas por el delito de hurto. En el caso del hombre, se constató que había recobrado su libertad aproximadamente un mes antes, lo que evidencia una reincidencia en este tipo de conducta delictiva. Por su parte, la mujer había sido capturada una semana antes por un acto similar en otra parte del sistema de transporte, concretamente en la troncal NQS. Este patrón muestra la frecuencia con la que los presuntos delincuentes reinciden en delitos relacionados con el hurto en el transporte público.

Los dos capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para responder por el presunto delito de hurto, como lo señala la Policía de Bogotá. La denuncia ciudadana sigue siendo una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen; por ello, la Alcaldía recuerda que cualquier hecho contrario a la convivencia, así como delitos, pueden y deben ser reportados a través de la Línea de Emergencias 123, con el fin de facilitar sanciones e investigaciones que contribuyan a la seguridad de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la modalidad de cosquilleo en hurtos dentro de TransMilenio?

La modalidad de cosquilleo consiste en la sustracción discreta de objetos personales, principalmente celulares o billeteras, de los bolsillos o bolsos de las víctimas dentro de espacios concurridos como TransMilenio. Esta técnica es utilizada para pasar inadvertidos y evitar ser detectados rápidamente, de acuerdo con información de la Policía de Bogotá.

¿Por qué es importante denunciar delitos en la Línea de Emergencias 123 en Bogotá?

La denuncia oportuna a través de la Línea de Emergencias 123 es clave porque ayuda a que las autoridades puedan actuar con rapidez, adelantar procesos investigativos y sancionar a los responsables. Según la Alcaldía de Bogotá, la participación ciudadana a través de la denuncia fortalece las estrategias para hacer frente al crimen y proteger la convivencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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