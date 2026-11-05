Por: Portal Bogotá

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La protección de los niños, niñas y adolescentes en Bogotá es un tema central para las autoridades distritales, quienes han desarrollado estrategias enfocadas en brindar apoyo integral y atención especializada ante la desaparición de menores de edad. Según la Administración distrital, el compromiso es garantizar el bienestar de estos grupos vulnerables mediante la creación de canales efectivos para la denuncia y atención inmediata de cualquier caso de desaparición.

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El proceso para reportar la desaparición de un menor en Bogotá puede realizarse a través de tres vías principales: la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, la línea de emergencias 123 y el Equipo de Atención Integral a la Denuncia (AIDE) que opera en el número 601377 9595, extensión 1137. Las autoridades recalcan que no es necesario esperar 72 horas para denunciar la desaparición de un niño, niña o adolescente. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se han impulsado campañas para que la denuncia sea inmediata, agilizando así la reacción institucional y la búsqueda oportuna.

Una de las herramientas clave es el programa de Atención Integral a la Denuncia (AIDE), dependiente de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. De acuerdo con esa entidad, en la última semana de octubre de 2026 el AIDE recibió 20 reportes de desaparición; de estos, 17 personas ya fueron encontradas gracias al rápido despliegue institucional. Lo más notable es que 12 de esos reportes correspondían a niños, niñas y adolescentes, con causas asociadas principalmente a conflictos familiares, desorientación o problemas de salud mental. Estas cifras reflejan la vulnerabilidad especial de este sector, sobre todo en épocas cercanas al cierre escolar, cuando la presión académica y los conflictos dentro del entorno familiar pueden incrementar el riesgo de desaparición.

Marco Casallas, asesor de la Secretaría Distrital de Seguridad, destacó la importancia de que padres, madres y cuidadores estén atentos a las señales de sus hijos o menores a cargo, especialmente en momentos de dificultad académica, hostigamiento escolar o problemas familiares. Su llamado es a mantener el diálogo y la escucha activa para prevenir situaciones que culminen en una desaparición.

Las autoridades invitan a toda la ciudadanía a utilizar los canales mencionados y brindan atención y orientación permanente a través del equipo AIDE, reiterando que la denuncia rápida es fundamental para encontrar a los menores de edad y sancionar a los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo denunciar la desaparición de un menor de edad en Bogotá?

Para denunciar la desaparición de un menor de edad en Bogotá, usted puede comunicarse de forma inmediata con la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, la línea de emergencias 123 o el Equipo de Atención Integral a la Denuncia (AIDE) en el número 601377 9595, extensión 1137. No es necesario esperar ningún plazo para reportar el caso y las autoridades recomiendan hacerlo tan pronto como se tenga conocimiento.

¿Qué es el programa AIDE y cómo apoya en casos de desaparición infantil en Bogotá?

El programa de Atención Integral a la Denuncia (AIDE) es una estrategia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que ofrece atención integral a víctimas de delitos, incluyendo desapariciones de menores de edad. AIDE facilita la recepción inmediata de denuncias y la activación de protocolos de búsqueda, ayudando así a encontrar rápidamente a las personas reportadas como desaparecidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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