Por: Portal Bogotá

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La capital del país se prepara para recibir una propuesta única destinada al bienestar de las mujeres que día a día ejercen labores de cuidado. De acuerdo con la información oficial del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), este sábado 7 de noviembre de 2026, desde la 1:00 p. m., en la Casona de la Danza, ubicada en la carrera Primera #17-01 en Bogotá, se llevará a cabo el taller ‘Cuidando a cuidadoras: Danza, bienestar y comunidad’. El evento, que hace parte de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, ofrece una experiencia gratuita —con inscripción previa— enfocada en el autocuidado, el movimiento creativo y el fortalecimiento de lazos entre cuidadoras de la ciudad.

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Según lo divulgado en la página oficial de Idartes, el taller se desarrolla a lo largo de seis sesiones cuidadosamente estructuradas. El objetivo principal es crear un espacio de pausa y reconocimiento, donde las mujeres puedan reflexionar sobre la sobrecarga emocional, los mandatos de género, la identidad y la importancia del descanso. A través de la danza comunitaria, las asistentes abordan estos temas sensibles y comparten experiencias, resignificando su día a día en torno al cuidado y estableciendo nuevas redes de apoyo y vínculos afectivos.

La propuesta inicia con ejercicios de calentamiento y conciencia corporal, lo que ayuda a liberar tensiones acumuladas. Posteriormente, las dinámicas evolucionan a ejercicios de movimiento libre y expresión creativa, complementados por círculos de palabra, donde las participantes pueden compartir y resignificar sus historias personales. Según la información proporcionada por Idartes, la metodología no busca la perfección técnica, sino reconocer el cuerpo como un territorio vinculado con la memoria, las emociones y el afecto, promoviendo el bienestar emocional de manera colectiva.

El taller está dirigido por Jeimmy Ramírez, terapeuta ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia y candidata a magíster en Estudios Transdisciplinarios en Salud de la Universidad Externado de Colombia. De acuerdo con Idartes, Ramírez lleva años vinculando el campo de la salud con las artes escénicas y tiene experiencia en distintos estilos de danza como oriental, tango, folclor árabe y salsa casino.

La invitación está abierta para todas las cuidadoras interesadas en acceder a esta oportunidad gratuita, que requiere inscripción previa a través del enlace oficial de Idartes. Así, Bogotá continúa apostándole a espacios de bienestar comunitario, especialmente pensados para quienes cuidan de otros, pero pocas veces cuentan con espacios propios para sí mismas.

¿Qué es la danza comunitaria y cómo se relaciona con el bienestar emocional?

La danza comunitaria es una propuesta artística donde el cuerpo se concibe como territorio de memoria, emociones y afecto, según Idartes. En el contexto del taller ‘Cuidando a cuidadoras’, no se enfoca en la técnica, sino en brindar a las participantes herramientas para el autocuidado colectivo, permitiendo la expresión y el reconocimiento de vivencias, lo que fortalece tanto el bienestar emocional como los lazos comunitarios.

¿Cómo acceder gratis al taller ‘Cuidando a cuidadoras: Danza, bienestar y comunidad’ en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial del Instituto Distrital de las Artes, la entrada al taller es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de un formulario digital facilitado por Idartes. Este evento se realizará el sábado 7 de noviembre de 2026 en la Casona de la Danza y está dirigido especialmente a mujeres cuidadoras de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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