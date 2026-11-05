Por: Portal Bogotá

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En el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, la capital colombiana abre un espacio gratuito dirigido especialmente a niños, niñas y jóvenes que deseen conocer la capoeira, una manifestación cultural afrobrasileña que fusiona la música, el arte marcial y la danza. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte (SDCRD) de Bogotá, el evento se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, salón de gimnasio en el sexto piso. La actividad comenzará a las 10:15 a. m. y la entrada será gratuita hasta completar el aforo permitido.

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La capoeira es reconocida por integrar acrobacias, ritmo y una profunda conexión comunitaria, y en esta clase se invita a los asistentes a experimentar estos elementos al ritmo de los tambores. Esta práctica ancestral trasciende los límites de una lucha convencional, pues, según la información publicada por la SDCRD, es también un lenguaje corporal complejo que requiere sincronía, creatividad y resistencia física. Además, promueve valores como la confianza, el trabajo en equipo y la resiliencia, posicionándose como una herramienta de empoderamiento personal y colectivo.

El taller está pensado para principiantes y centrará sus actividades en la enseñanza de movimientos básicos y secuencias coreográficas, así como en la introducción a la musicalidad típica de la capoeira, que tiene como protagonistas instrumentos tradicionales como el berimbau y los tambores. De esta manera, quienes participen podrán no solo fortalecer su cuerpo y mejorar la movilidad, sino también conectar con las raíces afrobrasileñas de este arte, familiarizándose con su riqueza histórica y cultural.

Para muchos, esta es la ocasión ideal para descubrir cómo la capoeira puede transformar los espacios urbanos en escenarios de libertad y autodescubrimiento, adaptándose a la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes en Bogotá. La propuesta resalta la importancia de ocupar el tiempo libre con actividades lúdicas y formativas, sin costo adicional, y se suma a otras iniciativas de cultura, recreación y deporte impulsadas por la administración distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la capoeira y cómo se practica en Bogotá?

La capoeira es una expresión cultural originaria de Brasil que combina danza, música y técnicas de lucha. Se practica en comunidad, con movimientos coreográficos al ritmo de instrumentos como el berimbau y los tambores. En Bogotá, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, existen espacios gratuitos como el taller en el CEFE Chapinero, que permiten a niños, niñas y jóvenes acercarse a esta tradición y experimentar su poder de integración y empoderamiento.

¿Cuándo y dónde se realizará la clase gratuita de capoeira para jóvenes en Bogotá?

La clase se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, específicamente en el salón del gimnasio del sexto piso, ubicado en la calle 82 #10-69. El evento empezará a las 10:15 a. m. y está dirigido a personas entre seis y 17 años, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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