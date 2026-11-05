Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la apuesta por acercar el arte y la cultura a los más pequeños sigue en marcha con propuestas como la obra de teatro ‘Arenautas’. Esta puesta en escena, impulsada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y su Programa Nidos, está dirigida especialmente a niñas y niños de 0 a 5 años, junto con sus familias y cuidadores. El evento tendrá lugar el domingo 22 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m., en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, exactamente en la calle 66 Bis sur #18T-45, y la entrada será gratuita, de acuerdo con la información oficial publicada en la página de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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La obra narra la historia de cuatro viajeros que, en medio de un desierto, pierden el rumbo y llegan a un destino desconocido. Desde el interior de su baúl surge un universo creativo donde el juego y la fantasía se convierten en los verdaderos protagonistas. A través de dinámicas participativas, exploración sensorial y espacios para la contemplación, ‘Arenautas’ crea una experiencia artística que busca dejar huella tanto en los niños como en los adultos acompañantes.

El enfoque del Programa Nidos, respaldado por Idartes, se basa en promover espacios en los que la creatividad y la curiosidad infantil estén en el centro. Según los organizadores, la obra estimula el encuentro entre generaciones, fomenta la exploración de nuevas ideas y celebra lo inesperado desde una perspectiva lúdica. El evento constituye una oportunidad para que los asistentes conecten con su imaginación y fortalezcan sus vínculos afectivos en un ambiente seguro y enriquecedor.

La invitación, resaltada por Idartes en su portal, remarca la importancia de este tipo de encuentros gratuitos, que convierten la cultura en un derecho accesible para todas las familias bogotanas. Bajo el lema de "asistir y disfrutar", el evento se integra dentro de una oferta cultural más amplia en la ciudad, orientada a consolidar el desarrollo integral de la niñez y fortalecer la comunidad, como se refleja en propuestas paralelas recomendadas por la propia plataforma oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la historia y mensaje de la obra de teatro ‘Arenautas’ para niños?

La obra narra el recorrido de cuatro viajeros extraviados en un desierto que encuentran un lugar desconocido y, a través de su baúl, desbloquean mundos de juego y fantasía. Su mensaje central gira alrededor de la creatividad, la sensibilidad y el descubrimiento de lo inesperado desde una perspectiva lúdica, buscando fomentar el encuentro y la exploración entre niños, cuidadores y familias, según el Instituto Distrital de las Artes y el Programa Nidos.

¿Qué es el Programa Nidos de Idartes y en qué consiste su propuesta para la primera infancia?

El Programa Nidos, impulsado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), está enfocado en la primera infancia y promueve experiencias artísticas participativas, sensoriales y lúdicas para niños de 0 a 5 años y sus cuidadores. Su propuesta busca fortalecer la creatividad y los vínculos familiares mediante actividades que estimulan la imaginación, tal y como informa la plataforma de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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