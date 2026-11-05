Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) presentó el pronóstico del clima para este viernes 6 de noviembre de 2026 en Bogotá, una información crucial para quienes planean sus actividades en la capital. Según el reporte revelado por IDIGER, la jornada estará marcada por un cielo mayormente nublado desde la madrugada, aunque se prevé tiempo seco durante las primeras horas del día. Este panorama climático sugiere que, pese a la nubosidad, la ciudad no tendría lluvias significativas en ese periodo, permitiendo así que los habitantes se desplacen y organicen sus compromisos sin mayores inconvenientes originados por el clima.

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Para el inicio de la mañana, el pronóstico mantiene la tendencia de nubosidad, señalando condiciones de cielo entre parcialmente y mayormente nublado, acompañado también de tiempo seco. La temperatura mínima estimada por el IDIGER es de 11 grados Celsius, un dato relevante que indica la necesidad de prever abrigos apropiados para las primeras horas del día y programar actividades teniendo en cuenta el ambiente fresco propio de Bogotá. Esta información es especialmente útil para quienes deben cumplir con labores matutinas o desean participar en eventos culturales y recorridos programados para esa fecha.

El informe sugiere consultar recursos digitales como el Sistema Alerta Bogotá (SAB) para un monitoreo actualizado del clima y la posibilidad de aprovechar aplicaciones en línea. De acuerdo con la guía suministrada, cualquier persona puede revisar el pronóstico de lluvias en Bogotá de una forma sencilla a través de la plataforma Mapas Bogotá. Para consultarla, se debe ingresar a la web respectivos y seleccionar la opción 'lluvias' en la categoría 'otros mapas'. Basta con escribir la dirección deseada para identificar el estado climático en una ubicación específica, lo que facilita la planeación de rutas y actividades en tiempo real desde cualquier dispositivo: celular, tableta o computador.

Además, el SAB permite consultar en un solo lugar la información sobre el clima en el Distrito, ofreciendo así una herramienta práctica y oportuna para todos los ciudadanos. La transparencia en la información y la facilidad de acceso a los datos meteorológicos resaltan el esfuerzo institucional para mantener a la ciudadanía informada y preparada frente a cualquier cambio climático en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece el Sistema Alerta Bogotá (SAB) para conocer el clima en la ciudad?

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) brinda información actualizada sobre el estado del clima en el Distrito, permitiendo a los ciudadanos consultar datos relacionados con lluvias, nubosidad y temperaturas en diferentes sectores de Bogotá. El SAB puede ser consultado fácilmente desde su plataforma web oficial, facilitando así la planeación de actividades ante variaciones meteorológicas.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá usando la plataforma Mapas Bogotá?

Para obtener el pronóstico de lluvias en Bogotá mediante la plataforma Mapas Bogotá, usted debe ingresar al sitio web mapas.bogota.gov.co, seleccionar la opción de ‘lluvias’ en la categoría ‘otros mapas’ y escribir la dirección específica en la que desea consultar. El sistema mostrará la información climática en tiempo real para la ubicación seleccionada, desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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