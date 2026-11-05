Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante noviembre de 2026, más de 714.000 ciudadanos en Bogotá tendrán la posibilidad de recibir Pasajes Gratis como parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado, de acuerdo con información publicada por el portal oficial bogota.gov.co. Esta iniciativa cuenta con una inversión superior a los $10.000 millones y es liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). El principal objetivo de este programa es reducir los costos de transporte para los hogares en condición de vulnerabilidad y facilitar el acceso a servicios de salud, educación, oportunidades de empleo y otros espacios de atención. Así, la administración de la ciudad busca disminuir las brechas sociales existentes y brindar mayor movilidad a quienes más lo requieren.

Sigue a PULZO en Discover

La entrega de Pasajes Gratis permite a los beneficiarios viajar en TransMilenio, TransMiCable y los buses zonales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). La cantidad asignada depende del grupo poblacional y la clasificación socioeconómica del beneficiario, conforme a los parámetros que rigen el acceso al programa. Para activar el beneficio, es indispensable contar con una tarjeta TuLlave personalizada y vigente, cuyo proceso de personalización no tiene costo y se realiza en los puntos autorizados de Recaudo Bogotá.

Una vez recibida la recarga mensual, la activación puede llevarse a cabo tanto en taquillas de TransMilenio, presentando la tarjeta TuLlave personalizada, como en los puntos automáticos de recarga. En estos últimos, basta con insertar la tarjeta, seleccionar "Transacciones virtuales" y después "Solicitar Subsidio/Convenio", revisar y confirmar los pasajes asignados, para finalmente retirar la tarjeta. Tras este proceso, los usuarios pueden aprovechar los viajes subsidiados en el sistema de transporte público, sin tener que pagar por los trayectos cubiertos por el beneficio.

La SDIS advierte que el uso indebido del beneficio, así como no activarlo durante tres meses consecutivos, puede derivar en la suspensión del apoyo. Ante esta situación, las personas interesadas pueden acercarse a las subdirecciones locales de Integración Social o comunicarse mediante la línea telefónica 601 380 8330, opción 6, para recibir orientación o solicitar el levantamiento de la suspensión. Según la información oficial, esta estrategia hace parte de los avances que ha registrado Bogotá en la reducción de la pobreza monetaria y la promoción de acceso equitativo a servicios básicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el beneficio de Pasajes Gratis del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá?

El beneficio de Pasajes Gratis, en el marco del programa Ingreso Mínimo Garantizado liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social, facilita la movilidad gratuita en TransMilenio, TransMiCable y buses del SITP. Para acceder, las personas deben tener una tarjeta TuLlave personalizada y activar mensualmente el subsidio según las instrucciones dadas oficialmente, permitiendo así a los más vulnerables contar con transporte sin costo adicional.

¿Cuáles son los requisitos para activar los Pasajes Gratis en noviembre?

Para activar los Pasajes Gratis durante noviembre, es necesario tener una tarjeta TuLlave personalizada y activa. El usuario debe presentarla en taquillas de TransMilenio o utilizar puntos automáticos de recarga, siguiendo el proceso señalado: seleccionar ‘Transacciones virtuales’ y luego ‘Solicitar Subsidio/Convenio’, antes de confirmar y retirar la tarjeta. Si existen problemas con la activación, los beneficiarios pueden recibir asistencia en subdirecciones locales de Integración Social o por vía telefónica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z