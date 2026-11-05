Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la labor de las mujeres mayores sigue siendo una prioridad, especialmente en el contexto de una ciudad que experimenta un marcado envejecimiento de su población. Según datos presentados por la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG), elaborada por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer, el cuidado no remunerado continúa marcando la vida de muchas mujeres mayores. El 65 % de las mujeres de 60 años o más informó que, durante la semana anterior a la encuesta, su principal ocupación fue el trabajo de cuidado no remunerado. Entre los hombres del mismo grupo de edad, esta proporción alcanzó solo el 32 %, reflejando una diferencia significativa que persiste a lo largo de la vejez.

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El diagnóstico de transición demográfica del OMEG pronostica que, en 2035, una de cada cinco mujeres adultas bogotanas será mayor de 65 años. Además, se proyecta que la esperanza de vida al nacer en ese año será de 83,3 años para las mujeres frente a 78,7 años para los hombres. Estas cifras evidencian la urgencia de políticas públicas que reconozcan tanto las trayectorias vitales como las necesidades específicas de las mujeres mayores, especialmente en materia de salud, cuidado y protección social.

La distribución territorial también es un factor clave: Suba, Kennedy, Engativá y Ciudad Bolívar concentran a la mitad de las mujeres mayores. Además, la encuesta revela diferencias en la participación en el trabajo remunerado: solo 20 % de las mujeres de 60 años o más trabajaba, comparado con casi el 50 % de los hombres de la misma edad. Por otro lado, la diversidad en los niveles educativos es evidente, con el 3,2 % sin ningún tipo de formación, el 34,2 % con básica primaria y un 20,1 % que logró el bachillerato con título; solo el 9,1 % cuenta con nivel universitario acreditado.

Ante estas realidades, el Sistema Distrital de Cuidado ha brindado cerca de 2 millones de atenciones a mujeres mayores entre noviembre de 2020 y junio de 2026, de las cuales 1,2 millones fueron para mujeres cuidadoras. Los programas con mayor impacto incluyen actividades físicas, educación flexible y espacios de desarrollo comunitario.

La atención institucional también procura responder a problemas de violencia y abandono, de acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer. En articulación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Integración Social, se busca fortalecer la detección oportuna y las redes de apoyo a mujeres mayores.

Reconocer sus actividades, lugares de residencia y oportunidades educativas es central para responder a sus necesidades y promover derechos, autonomía y bienestar.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las mujeres mayores en Bogotá según la EMEG?

De acuerdo con la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG), las mujeres mayores enfrentan una carga desigual de trabajo de cuidado no remunerado, baja participación en empleo remunerado y diferencias importantes en el nivel educativo, además de una posible exposición a situaciones de violencia y abandono, lo que evidencia la urgencia de servicios y políticas diferenciadas.

¿Qué servicios ofrece el Sistema Distrital de Cuidado para las mujeres mayores en Bogotá?

El Sistema Distrital de Cuidado proporciona servicios enfocados en el bienestar, la formación y la participación activa de las mujeres mayores, incluyendo programas de actividad física, educación flexible, Centros Día y espacios comunitarios, dirigidos especialmente a quienes continúan desempeñando labores de cuidado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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