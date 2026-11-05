Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la ciencia y la innovación continúan posicionándose como motores de avance en el ámbito de la salud. Un reciente evento internacional, CEL-GEN 2026, el congreso de la Asociación Brasileña de Terapia Celular y Génica desarrollado en Río de Janeiro, ha sido el escenario elegido para que investigadores colombianos muestren el potencial de sus desarrollos. Allí, la Unidad de Terapias Avanzadas del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, conocido por sus siglas IDCBIS, encabezada por el doctor Gustavo Salguero, ha presentado avances que refuerzan el prestigio científico de Bogotá a nivel global, según la información difundida por el portal oficial de la ciudad.

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El congreso ha congregado a los mayores expertos y pioneros de la terapia celular y génica, dos ramas innovadoras de la biomedicina dedicadas a tratar enfermedades complejas y de origen genético. Estas ramas científicas consisten en modificar el material genético o utilizar células vivas como tratamientos, permitiendo potencialmente curar afecciones hasta ahora intratables.

Dentro de este contexto, la delegación del IDCBIS se ha destacado al presentar, mediante pósteres científicos, los logros obtenidos en la capital colombiana. Uno de los hitos del evento ha sido la exposición oral de Carlos Melo, investigador del instituto, sobre su estudio titulado "Lentiviral Vector Platform based on Packaging Cell Line Engineering and GMP-Oriented Process Development". Esta investigación se centra en la construcción de una plataforma propia para desarrollar vectores lentivirales, que son herramientas biotecnológicas esenciales para introducir genes terapéuticos dentro de las células de los pacientes. Su propuesta se basa en tecnología de última generación, con ingeniería sofisticada de líneas celulares y procesos alineados a Buenas Prácticas de Manufactura, conocidas como GMP por sus siglas en inglés, lo que asegura altos niveles de calidad y seguridad, indispensables para la futura aplicación clínica.

La participación en CEL-GEN 2026 demuestra, según el doctor Gustavo Salguero, que Bogotá y Colombia cuentan con el talento humano y la capacidad tecnológica necesarios para liderar la investigación en terapias avanzadas. A juicio del director del IDCBIS, avanzar en la producción propia de esta tecnología bajo los citados estándares internacionales representa un avance hacia soluciones biomédicas accesibles y seguras para quienes las necesitan.

A través de estos desarrollos, el instituto reafirma su objetivo de transformar la salud pública colombiana, ampliar el acceso a la medicina de precisión y consolidar a Bogotá como un referente biotecnológico en la región.

¿Qué avances presentó el IDCBIS de Bogotá en el congreso CEL-GEN 2026?

El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) presentó pósteres científicos que muestran logros en investigación biomédica y una exposición oral destacada sobre el desarrollo de una plataforma para vectores lentivirales, herramienta clave en terapias génicas, asegurando que estos procesos cumplen con estándares internacionales de calidad.

¿Qué significa el término 'GMP' y cómo se aplica en la investigación biomédica?

La sigla GMP corresponde a las Buenas Prácticas de Manufactura, normas que aseguran que los productos biológicos, como los vectores lentivirales desarrollados por el IDCBIS, se producen bajo condiciones controladas que garantizan su seguridad, efectividad y calidad en aplicaciones médicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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