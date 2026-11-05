Por: Portal Bogotá

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Por primera vez, la localidad de Barrios Unidos en Bogotá instaló el Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación del Conflicto, un espacio de participación que busca impulsar acciones conjuntas con el objetivo de construir una cultura de paz, promover la no estigmatización y fortalecer la convivencia en esta zona de la capital. De acuerdo con la información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, esta instancia permitirá que el diálogo y la participación ciudadana se conviertan en pilares fundamentales dentro de los procesos de resolución de conflictos, en un entorno que prioriza el respeto y la dignidad de todas las personas.

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El Consejo Local responde a la necesidad de implementar la Política Pública de Paz, Reconciliación, No Estigmatización y Transformación de Conflictos. Esta política promueve relaciones respetuosas y dignas, tanto en el ejercicio político como en los escenarios de movilización social, y fortalece el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia. Así, se busca avanzar en la construcción de una paz duradera, apostando por mecanismos de diálogo directo entre instituciones y ciudadanía para tramitar diferencias y buscar consensos.

Esta iniciativa está alineada con los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz, firmado el 24 de noviembre de 2016. De acuerdo con el texto, el proceso local fue armonizado mediante el Acuerdo Local 001 del 24 de abril de 2026, que oficialmente dio vida a la creación del Consejo. Según la alcaldesa local de Barrios Unidos, Melissa Morales, quien lideró el evento de instalación, la conformación de esta instancia evidencia que se están obteniendo resultados en la materia y demuestra que la ciudadanía empieza a confiar más en las instituciones, gracias al trabajo conjunto para garantizar derechos y fortalecer la confianza institucional.

La instalación del Consejo fue resultado de una gestión institucional dirigida por la Alcaldía Local de Barrios Unidos. Este proceso incluyó la presentación del proyecto de acuerdo ante la Junta Administradora Local (JAL), la formación de un comité de impulso para coordinar la integración del Consejo, la convocatoria de elecciones para elegir representantes de organizaciones sociales y la solicitud de delegados a distintas entidades y sectores de la sociedad civil. Se abre así un escenario en el que instituciones y ciudadanía pueden colaborar para construir soluciones, promover la convivencia y buscar respuestas pacíficas a los conflictos, reconociendo la importancia del diálogo y la participación activa de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Consejo Local de Paz en Barrios Unidos y cuál es su función?

El Consejo Local de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación del Conflicto en Barrios Unidos es una instancia de participación ciudadana e institucional que tiene la función principal de impulsar acciones para fortalecer la cultura de paz, promover la no estigmatización y mejorar la convivencia. Fue creado para implementar la política pública en materia de paz y facilitar el diálogo entre ciudadanía e instituciones en la gestión pacífica de conflictos.

¿Cómo fue el proceso de creación del Consejo Local de Paz en Barrios Unidos?

La conformación del Consejo Local de Paz en Barrios Unidos resultó de un proceso liderado por la Alcaldía Local, que incluyó la presentación del proyecto ante la Junta Administradora Local (JAL), la organización de un comité de impulso, la realización de elecciones para delegados de organizaciones sociales y la convocatoria de entidades públicas y sectores de la sociedad civil, de acuerdo con información oficial de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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