Por: El Espectador

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La gestión de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá dejó una marca significativa en la ciudad, que aún divide la opinión de los ciudadanos. Según los reportes de la Veeduría Distrital, la administración Petro quedó en deuda con la capital respecto a varios compromisos fundamentales. Uno de los puntos más destacados fue el bajo avance en infraestructura educativa: de los 86 colegios prometidos, solo se construyeron 18. Además, de los 39 establecimientos educativos que ya estaban a medio construir, apenas ocho lograron finalizarse durante su mandato. Este lento progreso contrastó con las expectativas ciudadanas y fue uno de los indicadores más visibles de la gestión.

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En términos de movilidad, tampoco se concretaron los proyectos estratégicos que prometió la administración. De acuerdo con el balance de la época, proyectos como el metro de Bogotá, los cables aéreos y las redes férreas permanecieron más como anuncios y promesas que como realidades tangibles. El caso del metro, en particular, fue fuente de frustración ciudadana, pues a pesar de las esperanzas depositadas, el balance fue de mucha exposición pública y pocos resultados, sumado a un "cheque chimbo" entregado por el gobierno nacional de Juan Manuel Santos, lo que en palabras del texto reflejó más un acto simbólico que una realidad ejecutada.

La seguridad fue otro aspecto crítico de la administración Petro. El texto cita las tensiones con la Policía y pone en evidencia la situación de la calle del Bronx, convertida, según el recuento, en un foco de expendio de drogas y criminalidad. A esto se sumó el desbordamiento de las ventas ambulantes, que facilitaron el camuflaje del microtráfico. El espacio público se deterioró y el transporte público, en particular TransMilenio, se afianzó como epicentro del inconformismo ciudadano, con protestas constantes por el deterioro del servicio.

Un símbolo polémico de su administración fue la instalación de materas en la carrera Séptima, una intervención urbana que terminó representando para muchos la falta de planeación y la preferencia por lo estético sobre lo funcional. Al cierre de su gestión, los indicadores de opinión ciudadana eran desfavorables: de acuerdo con encuestas de Gallup y balances de Bogotá Cómo Vamos, la desaprobación alcanzó el 68 % y la favorabilidad cayó al 32 % en el último año, mostrando un alto nivel de insatisfacción.

Bajo este panorama, la posibilidad de un regreso de Petro a la alcaldía plantea dudas sobre la prioridad de temas clave como la movilidad, la seguridad y el espacio público, según el análisis del texto. Los bogotanos tendrán la responsabilidad de decidir si quieren repetir una experiencia que, de acuerdo con los datos presentados, arroja más interrogantes que certezas.

¿Cuáles fueron los principales resultados de la gestión de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá?

Según la Veeduría Distrital y los balances de la época, la administración de Petro presentó avances limitados en infraestructura educativa y en proyectos de movilidad. Solo se construyeron 18 de los 86 colegios prometidos y ocho de 39 instituciones inconclusas fueron terminadas. Además, no hubo avances significativos en obras clave como el metro y TransMilenio enfrentó grandes protestas por el deterioro del servicio. Los indicadores de favorabilidad también fueron bajos, con un 68 % de desaprobación al final de su mandato.

¿Por qué la administración de Petro fue criticada por la ciudadanía bogotana?

La gestión de Petro fue criticada, de acuerdo con encuestas citadas por Gallup y Bogotá Cómo Vamos, por el poco avance en proyectos de infraestructura, la falta de soluciones a problemas de movilidad y seguridad, y la percepción de falta de liderazgo y planeación. Intervenciones urbanas polémicas, como las materas en la carrera Séptima, y constantes enfrentamientos con instituciones y contradictores, fueron otros motivos de descontento público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.