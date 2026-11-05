El señalamiento de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro por supuestos contratos como pago de servicios íntimos se convirtió en tema que Abelardo de la Espriella llevó a una de sus apariciones en público.

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El presidente encabezó este jueves 5 de noviembre de 2026 una jornada oficial en Leticia, Amazonas, enfocada en estructurar las bases estratégicas del nuevo Plan Nacional de Desarrollo territorial.

Durante su alocución pública, el mandatario nacional analizó con dureza el proceso licitatorio promovido por la administración previa para tender fibra óptica en los ríos Putumayo y Amazonas.

El jefe de Estado denunció que dicho proyecto tecnológico experimentó un notable incremento financiero, pasando de costar 683.000 millones de pesos en 2025 a superar los 1.14 billones en 2026.

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La máxima autoridad ejecutiva señaló la existencia de severas dudas presupuestales, peligros para el ecosistema amazónico y fallas de ingeniería en los trazados fluviales planificados por sus antecesores.

Sin aludir nombres puntuales, lanzó duras críticas contra la anterior administración de Gustavo Petro, en medio del escándalo con Deicy Jiménez en donde salió a flote el tema de la contratación.

“Yo todo lo que hizo el Gobierno pasado lo veo con gran sospecha, donde uno levanta siempre hay corrupción, desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”, afirmó el mandatario.

Estas declaraciones coincidieron con las denuncias formuladas por el director del Dapre, Carlos Ríos, sobre la presunta instrumentalización de 48 mujeres mediante órdenes de prestación de servicios.

A raíz de estas afirmaciones ventiladas en el parlamento, los investigadores de la Fiscalía General citaron al alto funcionario a diligencia de versión libre para los días 18 y 19 de noviembre.

Como respuesta a este escenario de tensión institucional, la Presidencia difundió los retratos de tres individuos que merodearon de forma sospechosa la residencia particular de Ríos.

La alerta de seguridad se activó inmediatamente después de que el funcionario destapara ante las comisiones legislativas los presuntos esquemas irregulares de vinculación laboral femenina en el mandato previo.

Asimismo, la Casa de Nariño divulgó la captura fotográfica de un sujeto que vigilaba las instalaciones educativas donde asiste regularmente el hijo del titular del Dapre.

El sospechoso escapó con rumbo desconocido apenas detectó la aproximación táctica del esquema de seguridad gubernamental asignado para proteger al menor.

¿Qué dijo Deicy Jiménez sobre contratos con Gustavo Petro?

Deicy Jiménez desató un terremoto político y judicial tras denunciar públicamente la existencia de contrataciones estatales otorgadas presuntamente a cambio de favores sexuales.

La mujer afirmó haber conocido a Gustavo Petro en 2019, época en la que el dirigente político ejercía como senador de la República.

Según su versión pública, a partir de ese momento sostuvo una relación cercana con el líder político que derivó en vinculaciones laborales con entidades oficiales.

Jiménez aseveró que las órdenes de prestación de servicios recibidas funcionaron como una retribución económica indirecta por encuentros íntimos y requerimientos personales no institucionales.

Entre las dependencias mencionadas por la denunciante figuran el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

En sus declaraciones públicas, la testigo sostuvo que entre 30 y 40 mujeres habrían formado parte de este presunto esquema irregular de contratación pública.

Asimismo, afirmó que varias de las involucradas continuaron vinculadas a diversas entidades estatales durante la posterior administración del Gobierno nacional.

La denunciante aseguró poseer material probatorio, incluyendo registros de chats, fotografías y videos, para corroborar sus afirmaciones ante los despachos judiciales competentes.

Adicionalmente, solicitó esquemas de protección y garantías de seguridad formal para su integridad personal y la de su círculo familiar más cercano.

Tras el impacto de sus acusaciones, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y la Fiscalía General abrieron indagaciones preliminares sobre el caso.

Por su parte, el expresidente rechazó de manera categórica los señalamientos, afirmando que jamás utilizó contratos del Estado para obtener beneficios de nadie.

El dirigente político y su equipo de defensa anunciaron acciones legales penales contra Jiménez, calificando las acusaciones como una estrategia difamatoria.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.