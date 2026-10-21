La misma jornada en la que destaparon el video de un agarrón entre dos congresistas de un mismo partido tuvo otro momento de mucha tensión debido a una fuerte declaración.

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El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, reveló graves acusaciones institucionales durante su intervención ante la Comisión Segunda del Senado este miércoles, 21 de octubre.

El funcionario aseguró que la administración liderada por Abelardo De La Espriella acudirá formalmente ante los tribunales judiciales para denunciar el presunto constreñimiento contra 48 contratistas del Ejecutivo anterior.

Según la manifestación del titular, el gobierno previo atravesó dinámicas irregulares que desviaron las funciones públicas esenciales de la jefatura de Estado hacia conductas incompatibles con la administración nacional.

“Vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a no gobernar sino parrandear todos los días. Además, llevar mujeres y generar lo que no deberíamos hacer nosotros”, afirmó.

En la misma sesión, el directivo encaró a congresistas de la colectividad Pacto Histórico, dirigiéndose específicamente al legislador Agmeth Escaf para recriminarle el manejo del periodo gubernamental previo.

“Ustedes tuvieron la oportunidad de gobernar durante cuatro años y poderle demostrar al pueblo colombiano sobre cómo gobernar. 48 mujeres que ya están hablando con nosotros de cómo, por intermedio de un contrato de OPS, las amarraban y las instrumentalizaban para poder estar con el expresidente Gustavo Petro”, manifestó.

Las sorpresivas aseveraciones del alto funcionario paralizaron las discusiones de la célula legislativa durante varios instantes, generando un hondo impacto entre los congresistas presentes.

🔴 ATENTOS. El director del Dapre, Carlos Ríos, denunciará el caso de 48 mujeres que, según dijo, fueron “instrumentalizadas“ durante el gobierno de Gustavo Petro. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/nPVKmbSRwy — Revista Semana (@RevistaSemana) October 21, 2026

Aunque Ríos reservó las identidades de las afectadas, confirmó que recopila el material probatorio correspondiente para formalizar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

Polémicas en contratación de mujeres en Gobierno Petro

La contratación de mujeres cercanas al Gobierno de Gustavo Petro provocó varias polémicas durante su administración. Los cuestionamientos se centraron en contratos con influenciadoras, presuntas redes de influencia y denuncias de irregularidades en entidades públicas.

Uno de los casos más visibles fue el de Gabriela Muñoz, una joven estudiante de Derecho e influenciadora contratada en la Aeronáutica Civil en 2025. Diversas denuncias cuestionaron su vinculación y presuntas relaciones con procesos de contratación en la entidad.

La controversia se amplió con investigaciones periodísticas sobre Juliana Guerrero y su hermana Verónica. Los reportes señalaron una presunta red que habría ofrecido acceso a contratos en los ministerios de Vivienda e Interior a cambio de pagos anticipados y porcentajes sobre los proyectos.

Según esas investigaciones, tres empresarios afirmaron haber entregado más de $ 600 millones a las hermanas Guerrero sin recibir los contratos prometidos. Estas versiones requerían verificación judicial y no constituían, por sí solas, hechos comprobados.

La polémica escaló en octubre de 2026 tras declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Rodríguez afirmó que existía una presunta red de mujeres con capacidad de incidir en contratos, nombramientos y decisiones administrativas.

Rodríguez aseguró que recibió solicitudes para adelantar contratos y nombramientos que consideró irregulares. También manifestó que algunas personas le habrían indicado que esas decisiones contaban con el beneplácito del expresidente Petro.

El abogado de Gustavo Petro anunció acciones legales contra Angie Rodríguez por injuria y calumnia. La defensa del expresidente rechazó las afirmaciones y calificó los señalamientos como infundados.

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación penal contra Verónica Alcocer, exprimera dama, por presuntas irregularidades relacionadas con contratación estatal durante el Gobierno Petro. La investigación también examina presunto tráfico de influencias en Ecopetrol y nombramientos públicos.

Estos casos no implican, por sí mismos, responsabilidad penal demostrada. Las autoridades deben establecer pruebas, escuchar a los implicados y determinar si existieron irregularidades en cada proceso contractual.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.