Gustavo Petro intensificó su actividad en redes sociales después de dejar la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto, según un análisis publicado por la revista Cambio. Durante sus primeros 70 días fuera de la Presidencia, el mandatario publicó más de 800 trinos y mencionó 294 veces al abogado Abelardo de la Espriella, quien se convirtió en uno de los principales destinatarios de sus mensajes. A pesar de esto, el alcance de sus publicaciones disminuyó un 42 % durante los primeros 70 días posteriores a su salida de la Casa de Nariño, pese a que mantuvo un ritmo elevado de intervenciones en esa red social.

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El comportamiento del jefe de Estado en X también incluyó cuatro respuestas a las alocuciones de De la Espriella. De acuerdo con los datos divulgados por Cambio, el político pasó a desempeñar un papel activo en la oposición tras terminar su mandato, con publicaciones en las que defendió su gestión y cuestionó a sus contradictores.

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Sin embargo, el cambio en su estrategia de comunicación no comenzó después de abandonar el poder. La revista señaló que durante la campaña electoral ya se evidenciaba un aumento de las publicaciones de Petro contra sus adversarios. Una vez fuera de la Presidencia, De la Espriella desplazó a Álvaro Uribe e Iván Duque entre los principales blancos de sus críticas en redes sociales.

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El análisis también encontró que el 82 % de los trinos con los que Petro defiende su gestión incluye ataques a sus críticos. Este comportamiento muestra cómo sus publicaciones combinan la reivindicación de las decisiones tomadas durante su Gobierno con cuestionamientos a figuras que se oponen a su proyecto político.

En paralelo, el expresidente recibió un respaldo dentro de su sector político con su elección unánime al frente del Pacto Histórico. No obstante, esa decisión no ha cerrado las discusiones sobre el rumbo que debería tomar la izquierda colombiana ni sobre la necesidad de construir nuevos liderazgos de cara al futuro.

Entre las voces que han planteado cambios están Carlos Carrillo, Susana Muhamad y María José Pizarro, quienes han defendido la importancia de que el movimiento tenga mayor autonomía, abra espacios para nuevas figuras y encuentre mecanismos para tramitar sus diferencias internas. Estas posturas reflejan los debates que atraviesa el sector político después del Gobierno de Petro.

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Otro elemento que permite examinar la evolución del discurso presidencial es la colección Las palabras del cambio, compuesta por diez tomos que reúnen 282 discursos pronunciados por Petro entre 2022 y abril de 2026, con cerca de 860.000 palabras. Según Cambio, esos documentos permiten rastrear cómo las alocuciones del último año de su mandato se acercaron al tono que adoptó posteriormente, marcado por la defensa de su legado y el enfrentamiento con sus críticos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.