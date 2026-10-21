Frente a la avalancha de cuestionamientos e investigaciones disciplinarias que cercan al entorno del anterior Ejecutivo por el denominado ‘Pacto de Valledupar’ y las supuestas presiones a exjefes paramilitares, la defensa del expresidente Gustavo Petro desplegó una contundente contraofensiva en los estrados judiciales. Alejandro Carranza, apoderado del exmandatario, anunció que este miércoles 21 de octubre radicará una acción penal formal en el búnker de la Fiscalía General de la Nación contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, buscando desacreditar las graves acusaciones que la exfuncionaria ha venido formulando en los últimos meses.

Sigue a PULZO en Discover

El anuncio de la acción judicial, oficializado a través de un comunicado emitido por la defensa del exjefe de Estado, busca contrarrestar el impacto mediático y legal de los testimonios rendidos por Rodríguez, quien ha reiterado haber presenciado maniobras irregulares al interior y fuera de la Casa de Nariño durante la anterior administración. No obstante, desde el equipo legal de Petro insisten en que las afirmaciones de la exgerente del Fondo de Adaptación carecen de sustento probatorio y forman parte de una narrativa calumniosa encaminada a minar la imagen del exmandatario.

De acuerdo con lo estipulado en la comunicación pública de la defensa: “El 21 de octubre de 2026, a las 9:00 a. m., se radicará ante la Fiscalía General de la Nación, en su sede del búnker, una denuncia contra la señora Angie Rodríguez”. Según precisó el jurista Carranza, la radicación es el resultado de un supuesto “trabajo sostenido de recopilación de información e investigación”, señalando que solicitarán imputaciones por tipos penales de alta gravedad que incluyen peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravadas, además de la presunta violación de datos personales.

La jugada estratégica de la defensa del expresidente Petro no se limitará al ámbito penal ante el ente instructor, sino que buscará trasladar las presuntas inconsistencias administrativas de la exdirectora del Dapre a los órganos de control fiscal. “Corresponderá a las autoridades esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar. Se pondrán también en conocimiento de la Contraloría General de la República los hechos de su competencia”, concluyó el documento difundido por el abogado, quien además ofreció amplios detalles sobre el alcance del recurso durante una entrevista con la emisora Caracol Radio en su espacio 6 AM-W.

Lee También

Esta maniobra del equipo jurídico del exjefe de Estado se produce en un punto crítico para la coyuntura política nacional, justo cuando sobre la administración anterior pesan severas sospechas por el presunto uso de la estructura del Estado para favorecer intereses electorales y coaccionar a antiguos comandantes de las AUC con el fin de salpicar a líderes de la oposición. Mientras la defensa de Petro intenta frenar el avance de las declaraciones de Rodríguez catalogándolas de delictivas, las autoridades competentes deberán evaluar con rigor los elementos materiales probatorios presentados por ambas partes para determinar el fondo de un escándalo que salpica las más altas esferas del poder.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.