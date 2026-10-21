Por: EL PILON SA

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Ser consideradas conflictivas por reclamar derechos y exigir soluciones para sus comunidades es una de las barreras que enfrentan las mujeres lideresas en su trabajo diario. Para transformar esa percepción y potenciar su rol en los asuntos públicos, la Fundación Corona Rosa, junto con el Ministerio del Interior, presentó el programa “Tejemos Confianza y Vida: Redes de Mujeres para la Seguridad Pacífica y la Paz Territorial”. El anuncio fue realizado el 15 de octubre, y según la información entregada, la iniciativa involucrará de manera directa a 40 lideresas y mujeres de base comunitaria. Las participantes accederán a espacios de formación, diálogo social y concertación con el fin de reforzar sus capacidades, impulsar el reconocimiento público a su labor y consolidar la confianza entre las comunidades y las instituciones.

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El punto de partida para esta propuesta es el estigma que recae sobre el liderazgo femenino. De acuerdo con datos aportados por la Fundación Corona Rosa, a menudo las mujeres que defienden derechos o representan intereses colectivos son vistas como problemáticas o demasiado insistentes, en vez de ser reconocidas como agentes que promueven el bienestar de comunidades completas. Frente a ese panorama, el proyecto incorpora una campaña orientada a rechazar la estigmatización y fomentar el reconocimiento de las lideresas. Además, prevé procesos formativos en liderazgo, prevención de violencias, autocuidado, cultura de paz, diálogo social y concertación comunitaria.

Nimia Rosa Vega Murgas, directora ejecutiva de la Fundación Corona Rosa, explicó que se trata de ir más allá de los encuentros y reuniones. “La confianza no se construye únicamente abriendo espacios de reunión. Se construye cuando las personas se sienten escuchadas, cuando existe respeto y cuando los compromisos se convierten en acciones. Queremos que las lideresas encuentren instituciones dispuestas a dialogar y que las instituciones reconozcan en ellas a mujeres capaces de construir soluciones”, manifestó Vega Murgas.

El programa pretende también establecer espacios de intercambio entre las lideresas, las organizaciones comunitarias y los representantes institucionales, para escuchar, identificar necesidades y edificar acuerdos colectivos. Aunque hay 40 participantes directas, se calcula que la propuesta impactará de manera indirecta a unas 220 personas, incluyendo jóvenes, familias y miembros de las comunidades involucradas. Entre las acciones previstas se encuentran mesas de diálogo con actores institucionales, actividades pedagógicas para visibilizar los aportes de las lideresas y la construcción de acuerdos comunitarios para fortalecer la convivencia pacífica.

Al consolidar redes comunitarias de mujeres, la Fundación Corona Rosa y el Ministerio del Interior buscan no solo reconocimiento, sino también condiciones reales para una participación activa en la construcción de paz territorial. Como concluyó Vega Murgas, “una lideresa no debería tener que guardar silencio para ser respetada”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa ‘Tejemos Confianza y Vida’ y a quién beneficia?

El programa ‘Tejemos Confianza y Vida: Redes de Mujeres para la Seguridad Pacífica y la Paz Territorial’ es una iniciativa impulsada por la Fundación Corona Rosa junto con el Ministerio del Interior. Busca fortalecer el liderazgo femenino mediante formación, diálogo y reconocimiento público, priorizando a 40 mujeres lideresas y de base comunitaria, con un impacto proyectado de 220 personas entre familiares y miembros de sus comunidades.

¿Cuáles son las acciones para combatir la estigmatización de las mujeres lideresas?

El programa contempla una campaña de desestigmatización, procesos formativos en liderazgo, prevención de violencias, autocuidado, cultura de paz y diálogo social. Además, prevé mesas de diálogo con actores institucionales y actividades pedagógicas que visibilicen el aporte de las lideresas, en busca de acuerdos participativos que reconozcan su papel en la convivencia y la construcción de paz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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