Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La primera gran jornada de movilización de la oposición, liderada por el Pacto Histórico y el expresidente Gustavo Petro, está convocada para el 14 de octubre. Este sector político ha expuesto varios argumentos para este llamado a las calles, enfatizando en la defensa del legado de su gobierno. A pesar de que apenas han transcurrido dos meses desde que el nuevo gobierno asumió el poder, desde la Casa de Nariño ya se preparan estrategias de respuesta, diseñando así la nueva hoja de ruta para la gestión de las manifestaciones públicas en el país.

Sigue a PULZO en Discover

Según información publicada por El Espectador, el Ministerio del Interior está trabajando en una reforma al decreto 003 de 2021. Dicho decreto regula de manera específica las protestas sociales, pero se le añadirán nuevos elementos. Entre los cambios principales sobresale un incremento en la presencia de la Fuerza Pública, así como la vigilancia y acompañamiento constante por parte de la Policía Nacional durante los eventos de manifestación. Estos ajustes evidencian la importancia que el gobierno otorga al fenómeno de las protestas y a su control.

Otro factor fundamental en el contexto de estas movilizaciones es el llamado estatuto antiterrorista, contemplado como una posible reacción del presidente ante las primeras acciones de la oposición luego de los primeros 60 días de gobierno. Este contexto sugiere que tanto el oficialismo como la oposición están pensando en el mediano plazo, particularmente en los comicios de 2027. En estas elecciones se definirán los alcaldes y gobernadores, procesos que tradicionalmente han servido como termómetro para medir la influencia del Ejecutivo y las fuerzas políticas en el poder.

La división existente entre los sindicatos y las decisiones que se adopten en los meses siguientes forman parte de los temas que fueron objeto de análisis por parte de La Mesa Redonda de El Espectador. Así, el ambiente político en torno a estas manifestaciones está enmarcado, no solo por la tensión entre gobierno y oposición, sino también por el impacto electoral y la dinámica interna de los gremios que participan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el decreto 003 de 2021 y cómo afecta a las protestas en Colombia?

El decreto 003 de 2021 es una normativa que regula las protestas sociales en Colombia, estableciendo procedimientos y reglas para el desarrollo de manifestaciones públicas. Según informó El Espectador, el Ministerio del Interior planea introducir adiciones a este decreto, las cuales implicarán mayor intervención de la Fuerza Pública y vigilancia por parte de la Policía Nacional, buscando así un control más cercano de las protestas y sus dinámicas.

¿Cuál es la importancia de los comicios de 2027 para el gobierno y la oposición?

De acuerdo con el análisis publicado por El Espectador, las elecciones del año 2027, en las que se elegirán alcaldes y gobernadores, representan un primer termómetro para medir la fuerza y el respaldo tanto del oficialismo como de la oposición. Estos comicios suelen reflejar el alcance real del gobierno, ya que permiten observar cómo se distribuye el poder político en las regiones y anticipar posibles escenarios para futuras elecciones presidenciales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.