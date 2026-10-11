Eva Ferrer, quien trabajó con Verónica Alcocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y posteriormente ocupó un cargo de consejería en el Gobierno, entregó una extensa entrevista a la revista Semana, en la que lanzó acusaciones contra la expareja presidencial y varias personas que, según su versión, habrían tenido relación con presuntas operaciones irregulares.

Sigue a PULZO en Discover

En la conversación con Vicky Dávila, presidenta de Semana, Ferrer describió un supuesto entramado de intereses políticos y económicos que, de acuerdo con su relato, involucraría movimientos de dinero, posibles aportes no reportados a la campaña, presuntas irregularidades en contratos públicos y negocios relacionados con entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Ecopetrol.

(Lea también: De la Espriella tomó dura decisión por revelaciones sobre Verónica Alcocer y viajes a Venezuela)

La exasesora también hizo afirmaciones sobre posibles movimientos de drogas y armas, viajes internacionales, presuntos testaferros y el manejo de recursos por parte de personas cercanas a Alcocer. Entre sus declaraciones más delicadas, sostuvo que la ex primera dama habría transportado droga a Venezuela en un avión oficial y que se habrían trasladado 2,5 millones de dólares a Colombia. Estas afirmaciones fueron expuestas por Ferrer en la entrevista y requieren verificación por parte de las autoridades competentes.

Lee También

Ferrer calificó a Alcocer como una persona que, en su opinión, habría ejercido el poder de manera abusiva. También manifestó sentirse amenazada y pidió protección a las autoridades.

¿Qué dijo sobre Gustavo Petro y Verónica Alcocer?

Ferrer describió al expresidente Gustavo Petro como “el poli bueno” dentro de la dinámica que relata. Según su versión, el exmandatario habría permitido actuaciones de personas de su entorno y obtenido beneficios de algunas de ellas.

“Para mí, a día de hoy, sí”, respondió al ser consultada sobre si consideraba a Petro cómplice de los hechos que denuncia. Además, afirmó que permitir presuntas conductas corruptas dentro del círculo cercano también lo haría responsable, en su opinión.

Sobre Verónica Alcocer, la señaló como una figura central de los supuestos movimientos económicos y políticos. Ferrer aseguró que inicialmente creía que otras personas podían estar aprovechándose de la entonces primera dama, pero que con el tiempo llegó a considerar que ella tendría intereses propios.

La exasesora también la calificó de “tirana” y “maltratadora”, y relató episodios que, según su versión, demostrarían comportamientos intimidatorios hacia otras personas. Esas descripciones corresponden a su testimonio y no deben interpretarse como conclusiones judiciales.

Empresarios y presuntos movimientos de dinero

En su relato, Ferrer mencionó a varios empresarios y personas que, según ella, habrían intervenido en la consecución, administración o traslado de recursos. Entre los nombres que aparecen en la entrevista están los siguientes:

– Manel Grau: empresario catalán al que Ferrer describió como una persona que habría participado en la gestión de recursos durante la campaña. Aseguró que él le habló de la llegada de 2,5 millones de dólares procedentes de Venezuela y sostuvo que habría cobrado 50.000 euros por cada reunión con Alcocer. También dijo que habría recibido un mensaje para que renunciara o se enfrentara a posibles afectaciones a su reputación.

– Xavier Vendrell: político catalán al que identificó como estratega y gestor de contactos. Según Ferrer, habría sido enviado por Alcocer para negociar su incorporación al equipo. También lo relacionó con presuntos negocios en Ecopetrol.

– Mario Fernández Alcocer: primo de Verónica Alcocer. Ferrer lo vinculó con el manejo de entidades públicas, entre ellas el ICBF y ProColombia, y afirmó que habría recibido recursos relacionados con viajes a Venezuela. También aseguró que Petro le habría advertido sobre personas que se presentaban en nombre de los Alcocer o de Agmeth Escaf.

– Carolina Plata: amiga y asesora de Alcocer, a quien Ferrer atribuyó el manejo de viajes reservados y asuntos financieros. La señaló de presuntamente actuar como testaferro y de controlar, según su versión, el dinero que ingresaba en bolsas a la Casa de Nariño.

– Danilo Romero: empresario del sector de hidrocarburos y esposo de Carolina Plata. Ferrer afirmó que en 2024 habría acudido a la Casa de Nariño para mostrar las cuentas de Alcocer y aseguró que durante un periodo de aproximadamente año y medio se habrían gastado más de 1,5 millones de dólares.

– Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino: empresarios italianos a quienes Ferrer relacionó con el entorno de Alcocer. Según su testimonio, ambos habrían contribuido a financiar el estilo de vida de la ex primera dama. También los señaló, junto con otras personas, como posibles testaferros o financiadores, una afirmación que no equivale a una responsabilidad demostrada.

– Euclides Torres: empresario al que Ferrer identificó como financiador de la campaña de Alcocer. Calculó que habría entregado cerca de 250.000 euros en efectivo y afirmó que esos recursos no habrían sido reportados. No aportó en el material suministrado una comprobación documental de ese monto.

– Antonio López: empresario mencionado por un supuesto préstamo para cubrir un faltante de 350 millones de pesos relacionado con el IVA de la posesión presidencial de Petro. Ferrer relató que Mauricio Vélez le habría presentado a López como una persona dispuesta a facilitar el dinero.

– Mauricio Vélez: fotógrafo y empresario cercano a Alcocer, a quien Ferrer relacionó con el préstamo para la posesión presidencial y aseguró que la deuda seguía pendiente, con intereses acumulados.

– Leonardo Collazos y Celia Buitrago: colaboradores de Ferrer a quienes mencionó en relación con préstamos de dinero que, según dijo, ella misma les habría facilitado.

Las acusaciones relacionadas con Ecopetrol

Ecopetrol también ocupó un lugar importante en la entrevista. Ferrer sugirió que personas del círculo de Alcocer y empresarios catalanes habrían participado en negocios dentro de la compañía estatal.

En ese contexto, mencionó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y afirmó que Verónica Alcocer y Manel Grau habrían impulsado su llegada a la gerencia de la campaña presidencial. Al ser consultada sobre si se habrían cometido irregularidades en Ecopetrol, respondió afirmativamente desde su perspectiva y aludió a presuntos negocios en los que, según ella, habrían participado personas cercanas a la ex primera dama.

También señaló a Andrés Gamero, a quien describió como la mano derecha de Xavier Vendrell, y lo vinculó con supuestas operaciones cuestionables en la petrolera. Ferrer se refirió a Grau, Vendrell y Gamero como “los tres cerditos” al hablar de esos presuntos negocios.

Por su parte, mencionó a Agmeth Escaf, congresista y expareja de Nany Pardo, en el contexto de las disputas por dinero y de las tensiones entre integrantes del círculo político. Ferrer aseguró que Escaf se habría quedado con recursos que, según ella, correspondían a Alcocer. También hizo una acusación sobre la grabación de un video íntimo de la ex primera dama durante la campaña, sin que el material suministrado permita establecer de manera independiente las circunstancias de ese episodio.

(Vea también: Los ‘verónicos’ y ‘los tres cerditos’: mencionan quiénes estarían detrás de la plata de Alcocer)

Presuntos aportes y otros negocios bajo sospecha

La entrevista incluyó señalamientos sobre supuestos aportes a la campaña presidencial y posibles operaciones fuera de Colombia.

– “Papá Pitufo”: Ferrer relató que Alcocer habría enviado a un intermediario a recoger dinero atribuido a este personaje. Según su versión, al informarle que la suma era de 50.000 euros, el hombre se habría negado a recibirla por temor a involucrarse en problemas.

– Eduardo Ávila: exembajador de Colombia en España, a quien Ferrer vinculó con un supuesto esquema de blanqueo de capitales en ese país. Afirmó que habría una relación con la compra de una vivienda valorada en tres millones de euros, pero el relato citado no demuestra por sí mismo que se haya cometido ese delito.

– Juan Fernández: periodista y empresario que trabajó con Laura Sarabia en la Presidencia y la Cancillería. Ferrer lo describió como una persona cercana a Alcocer y lo mencionó en relación con un presunto negocio de helicópteros para la Presidencia.

– General Ricardo Díaz: oficial fallecido al que Ferrer hizo referencia al hablar del supuesto negocio de helicópteros. Según su relato, Díaz habría recibido un mensaje transmitido por Juan Fernández en el que Alcocer manifestaba interés en esa operación.

– Guillermo Reyes: exembajador de Colombia en Suecia, mencionado por Ferrer en el contexto de la negociación de los aviones Gripen. La exasesora hizo referencia a su inconformidad frente a una situación que, según su versión, involucraba intereses de terceros.

– Javier Pava: exconsejero de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a quien Ferrer relacionó con disputas e influencias atribuidas a Verónica Alcocer y Mario Fernández Alcocer.

– María Teresa Alcocer y Carlos Gutiérrez: hermana de Verónica Alcocer y su esposo, conocido como “el Papero”. Ferrer los mencionó al referirse a las relaciones familiares durante la campaña, aunque en el fragmento suministrado no desarrolló acusaciones concretas contra ellos.

– Nicolás Petro: hijo del expresidente. Ferrer se refirió a sus declaraciones ante la Fiscalía y consideró que habría llegado a ese punto tras quedarse sin respaldo. En el material citado no detalló una nueva acusación específica contra él.

Funcionarios y personas del entorno presidencial mencionadas

Además de los empresarios, Ferrer señaló a antiguos funcionarios y personas que, según su relato, habrían conocido o participado en algunas de las situaciones que describió.

– Angie Rodríguez: exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Ferrer aseguró que Alcocer la habría agredido físicamente cuando Rodríguez fue nombrada para dirigir esa dependencia. Según su versión, la ex primera dama habría reaccionado con insultos y la habría zarandeado.

– Laura Sarabia: exdirectora del Dapre y excanciller. Ferrer sostuvo que su regreso al Gobierno habría sido resultado de un supuesto acuerdo con Alcocer. También afirmó que Sarabia conocía sus preocupaciones sobre el ingreso de bolsas con dinero y que intentó ponerla al tanto de lo que ocurría.

– Armando Benedetti: exembajador de Colombia en Venezuela y figura relevante en la campaña de Petro. Ferrer relató un enfrentamiento entre Benedetti y Manel Grau que, según ella, habría estado relacionado con negocios. También aseguró que Alcocer habría promovido su veto desde el comienzo del Gobierno.

– Nany Pardo: exesposa de Agmeth Escaf y ex cónsul de Colombia en Chile. Ferrer la mencionó al describir las tensiones entre Escaf y Benedetti, así como las disputas políticas que, según su testimonio, se produjeron durante la campaña.

– Capitán Daniela Lozano: jefa del esquema de escoltas de Verónica Alcocer. Ferrer la señaló como una persona que podría tener conocimiento de los desplazamientos y actividades de la ex primera dama. También se refirió a su posterior ubicación en la Embajada de Colombia en Catar.

Otros episodios: la posesión presidencial y los préstamos

Ferrer también habló de un supuesto faltante de 350 millones de pesos relacionado con el IVA de la posesión presidencial de Gustavo Petro. De acuerdo con su versión, el fotógrafo y empresario Mauricio Vélez le habría mencionado a Antonio López como posible prestamista para cubrir ese dinero.

La exasesora afirmó que la deuda continuaría pendiente y que se habrían acumulado intereses durante varios años. Sin embargo, el material aportado no incluye documentos contables que permitan establecer el origen exacto del faltante, las condiciones del préstamo o el estado actual de la obligación.

En otro apartado, Ferrer vinculó a Agmeth Escaf con presuntas disputas por dinero y a Carolina Plata con el manejo de recursos y viajes de Alcocer. También mencionó a Leonardo Collazos y Celia Buitrago, quienes habrían recibido préstamos de su parte.

Las acusaciones sobre la vida personal de Alcocer y su entorno

Durante la entrevista, Ferrer hizo comentarios sobre las actividades personales de la ex primera dama, sus gastos y su círculo de amistades. Según su versión, algunas de esas personas habrían financiado su estilo de vida y participado en movimientos de dinero que considera irregulares.

También aseguró que Alcocer habría llevado drogas a Venezuela en un avión oficial. Se trata de una acusación de especial gravedad que, con la información suministrada, no puede darse por comprobada.

La exasesora mencionó, además, supuestos movimientos de armas y otras actividades ilícitas. No obstante, el material compartido no aporta pruebas independientes que permitan confirmar esas afirmaciones ni establecer las circunstancias en las que habrían ocurrido.

Ferrer dice sentirse amenazada y pide protección

Al cierre de la conversación con Vicky Dávila, Ferrer manifestó que se sentía amenazada y solicitó protección a las autoridades. Su testimonio reúne señalamientos contra alrededor de 30 personas, entre empresarios, funcionarios, congresistas, familiares y colaboradores que, según ella, habrían tenido diferentes vínculos con las presuntas irregularidades.

(Vea también: Quién es Carolina Plata y por qué habría sido “testaferro” de Verónica Alcocer en gobierno Petro)

Las declaraciones abarcan posibles aportes no reportados a la campaña, movimientos de dinero en efectivo, supuestos conflictos de intereses, negocios en empresas estatales y presuntas actuaciones indebidas en distintas entidades del Gobierno.

Es importante precisar que las afirmaciones expuestas corresponden al testimonio de Eva Ferrer en la entrevista con Semana. La información suministrada no permite establecer que todos los hechos denunciados hayan sido confirmados por las autoridades ni que las personas mencionadas tengan responsabilidad penal. Asimismo, aunque el material señala que los aludidos no se habían pronunciado al momento de la publicación, esa referencia debe entenderse limitada al momento reportado por la fuente.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.