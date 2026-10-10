Eva Ferrer, quien fue asesora de Verónica Alcocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y posteriormente ocupó un cargo en el Gobierno, se refirió al supuesto patrimonio de la ex primera dama en una entrevista con Vicky Dávila.

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(Vea también: “Gustavo Petro y Verónica Alcocer podrían terminar presos”: exasesora habla de supuesto lavado de plata)

Durante la conversación, la periodista le preguntó si Alcocer estaba millonaria. Ferrer respondió que así lo entendía por la forma en que, según ella, viajaba y vivía.

Cuando Dávila le preguntó quiénes estarían detrás de ese dinero, Ferrer mencionó a Carolina Plata, a unos empresarios italianos y a varios hombres de su entorno, entre ellos Manel Grau y Xavier Vendrell.

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La entrevistada aseguró que Grau y Vendrell habrían actuado como intermediarios para conseguir recursos. También sostuvo que, según lo que había conocido, Alcocer tenía diferentes personas que se movían alrededor de sus intereses.

Este es el fragmento de la entrevista:

¿Quiénes son los hombres que Ferrer relacionó con los ‘verónicos’?

En el fragmento de la entrevista, Ferrer mencionó a Manel Grau, Xavier Vendrell y Andrés Gamero al referirse a un grupo al que, según ella, llamaban los ‘tres cerditos’ en Ecopetrol.

La exasesora relacionó esos nombres con personas que, según su versión, también aparecían en una denuncia por una presunta estafa de 1,5 millones de euros.

Los nombres de estos hombres también han aparecido en publicaciones periodísticas sobre los llamados ‘verónicos’. De hecho, una investigación de Infobae identificó a Yeirson Andrés Gamero Martínez como uno de los hombres relacionados con ese entorno y reportó que él negó haber sido asesor presidencial, aseguró que nunca conoció a Verónica Alcocer y rechazó haber recibido dinero en relación con la denuncia mencionada.

Por su parte, otras publicaciones periodísticas han identificado dentro de ese círculo a Manel Grau Pujadas, Xavier Vendrell, Víctor Hugo Sierra Gutiérrez y Yeirson Andrés Gamero Martínez.

¿Qué significa el término ‘verónicos’?

En la entrevista, Ferrer explicó que la palabra ‘verónicos’ empezó a utilizarse durante la campaña presidencial para identificar a personas del entorno de Verónica Alcocer.

Según su relato, se trataba de individuos con quienes la entonces primera dama mantenía relaciones y que supuestamente estaban vinculados con compromisos relacionados con cargos públicos. Cuando Dávila le preguntó si ese grupo había existido, Ferrer respondió afirmativamente.

La declaración vuelve a poner el foco en las presuntas redes de influencia que habrían operado alrededor de Alcocer durante el Gobierno Petro. En entrevistas anteriores y en los audios divulgados por Semana, Ferrer también había hablado de supuesta influencia en entidades estatales, entre ellas Ecopetrol.

Polémicas y logros de Petro

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