La relación entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer habría atravesado varias crisis antes de su separación. Así lo aseguró Eva Ferrer, exasesora de la entonces primera dama, en una entrevista con Semana, en la que describió una dinámica de pareja marcada, según su interpretación, por los celos, las discusiones y los conflictos familiares.

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Ferrer sostuvo que ambos permanecieron juntos durante la campaña presidencial de 2022 y al comienzo del Gobierno, aunque eso no significaba que la relación estuviera libre de dificultades. Según su relato, las tensiones venían de tiempo atrás y formaban parte de una relación que calificó como compleja.

Al referirse a las diferencias entre el presidente y su entonces esposa, Ferrer habló de reacciones de celos y de discusiones que podían terminar en amenazas de separación.

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“Es como una reacción de muchos celos, y luego que él hacía su vida y entonces la otra se enfadaba: ‘Entonces me voy a separar’. Yo creo que era una relación compleja”, afirmó durante la entrevista con Semana.

La exasesora presentó esta descripción como su percepción de la dinámica entre ambos. Sus declaraciones ofrecen una interpretación de los problemas privados de la pareja, pero no establecen por sí mismas las causas de la separación.

Ferrer también señaló que Petro y Alcocer se mantenían juntos durante la campaña que llevó al mandatario a la Presidencia y en los primeros meses de su administración. Sin embargo, aseguró que durante ese periodo ellos habrían enfrentado varias crisis.

¿Qué dijo Eva Ferrer sobre los hijos de Petro y Alcocer?

La relación de Gustavo Petro y Verónica Alcocer también ha estado presente en declaraciones públicas del mandatario, incluso después de que reconociera que ambos estaban separados físicamente. En octubre de 2025, Petro afirmó que Alcocer se encargaba del cuidado de sus hijas y agradeció su papel como madre. “Ella cumple sus deberes como mamá, que le agradezco mucho”, expresó entonces.

En la entrevista con Semana, Ferrer retomó esa referencia familiar al explicar cómo interpretaba la relación entre el presidente y su entonces esposa. Según la exasesora, esa condición tenía un peso importante en los conflictos de la pareja y en la manera en que Petro se refería a Alcocer.

“Lo que yo veo también, y esto es interpretación personal, ella siempre lo ha chantajeado con sus hijos”, afirmó Ferrer en el citado diálogo con Vicky Dávila.

La exasesora también relató que, después de la publicación de los audios, Petro le escribió un mensaje en el que le reprochó haber atentado contra “la madre de mis hijos”. Ferrer respondió que, a su juicio, esa expresión reflejaba la importancia que el mandatario le daba a ese vínculo familiar.

Durante la conversación con Vicky Dávila, Ferrer insistió en que, desde su perspectiva, la relación entre Petro y Alcocer estaba marcada por una dinámica compleja. Su afirmación sobre los hijos se sumó a los comentarios que hizo sobre los celos y las discusiones que, según su versión, atravesaba la pareja antes de la separación.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.