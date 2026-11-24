Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Elder Alonso Santos, quien ejercía como vigilante en la Gobernación del Meta, perdió la vida tras el atentado con carro bomba que sacudió Villavicencio la noche del lunes 23 de noviembre. Según la información reportada, el incidente ocurrió mientras Santos cumplía con su turno de trabajo, lo que lo convirtió en la primera víctima mortal de este ataque. El estallido no solo provocó la muerte del trabajador, sino que también dejó a varias personas heridas y causó serios daños tanto en el edificio de la Gobernación como en otros establecimientos cercanos, de acuerdo con los reportes compartidos posteriormente.

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La confirmación del fallecimiento de Santos, conocido entre sus colegas y amistades como ‘Santos’, generó consternación en la comunidad laboral y en quienes frecuentaban la sede departamental. Sus compañeros lo describieron como una persona amable, sencilla y siempre dispuesta a colaborar, cualidades que resaltaron al rememorar su paso por la institución. La naturaleza de su trabajo lo mantenía en contacto constante con funcionarios y ciudadanos, haciendo más notable el impacto de su ausencia.

En cuanto a las personas que resultaron heridas durante el atentado, los reportes médicos enlistaron a Jorge Morales, Alejandro Díaz, Blanca Liliana Cárdenas, Lilia Yanira Herrera, Carlos Fabián Corrales Riveros, Camilo Silvestre y Miguel Ángel Ruiz. Las lesiones presentadas por los afectados variaron en gravedad. En el caso de Elder Alonso Santos, antes de que se confirmara su fallecimiento, los diagnósticos médicos señalaron que había sufrido un trauma craneoencefálico con fractura frontal, sumado a lesiones torácicas y un hemoneumotórax derecho, condición médica que implica la presencia de sangre y aire en el espacio entre el pulmón y la pared del tórax, lo que compromete gravemente la función respiratoria.

El impacto emocional tras la muerte de Santos fue evidente; compañeros, allegados y personas que compartieron con él han expresado mensajes de solidaridad y profundo pesar, subrayando la calidad humana del vigilante y la huella que dejó en el entorno laboral. Toda la información fue extraída y verificada a partir de los reportes relacionados con el atentado publicados originalmente.

¿Quién era Elder Alonso Santos, la víctima mortal del atentado en Villavicencio?

Elder Alonso Santos trabajaba como vigilante en la Gobernación del Meta y era reconocido por su amabilidad y disposición para ayudar. Habitualmente mantenía contacto con funcionarios y ciudadanos, lo que le granjeó aprecio en su entorno laboral, según testimonios recogidos en los reportes sobre el atentado.

¿Qué es un hemoneumotórax y cómo afecta a las víctimas de explosiones?

Un hemoneumotórax, según los reportes médicos citados, es la presencia simultánea de sangre y aire en el espacio entre el pulmón y la pared torácica. Esta condición puede resultar de traumatismos graves, como los ocasionados por explosiones, y puede comprometer seriamente la capacidad respiratoria de quienes la padecen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.