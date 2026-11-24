Por: Portal Bogotá

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La educación en Bogotá se consolida como una prioridad, y así lo demuestra el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), entidad que publicó los calendarios para las principales pruebas de Estado que serán aplicadas durante 2027. De acuerdo con la información publicada en la página web del Icfes, el proceso inicia el domingo 18 de abril de 2027 con la aplicación de las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

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Según declaraciones de Maribel Castro Flórez, directora general encargada del Icfes, la entidad busca avanzar hacia una evaluación humana, inclusiva y centrada en las oportunidades. De acuerdo con la funcionaria, estas pruebas no solo miden resultados, sino que aportan información estratégica clave para la toma de decisiones, el acceso a la educación superior y el cierre de brechas educativas en Colombia.

El proceso de registro para las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico estará abierto desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 29 de enero de 2027. Esta etapa es fundamental para que las instituciones educativas y estudiantes individuales realicen su inscripción a tiempo y eviten costos adicionales. El registro extraordinario irá del 1 al 12 de febrero de 2027, y la aplicación de las pruebas será el domingo 18 de abril de 2027, en modalidad lápiz y papel. La publicación de resultados individuales de la prueba Saber 11 calendario B será el 11 de junio de 2027, y para Pre Saber y Validantes, el 18 de junio de ese año.

La prueba Saber 11 está dirigida tanto a quienes finalizan el grado undécimo en colegios, como a quienes deseen mejorar su puntaje o aún no hayan presentado el examen. Para los validantes, el requisito es tener cumplidos los 18 años al momento de la prueba, permitiendo así que personas no matriculadas o ciudadanos extranjeros accedan a su título de bachiller. El examen Pre Saber brinda además la posibilidad de familiarizarse con la estructura y condiciones de aplicación.

En cuanto al calendario A de las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, la cita será el domingo 22 de agosto de 2027. El proceso de inscripción ordinaria será del 15 de marzo al 30 de abril, mientras que el registro extraordinario se extenderá del 3 al 21 de mayo. Los resultados se entregarán el 22 de octubre para Saber 11 calendario A y el 29 de octubre para las otras pruebas.

El Icfes también informó sobre las inscripciones para las pruebas Saber Pro y Técnicos y Tecnólogos (TyT) en 2027. Las preinscripciones para el primer semestre irán del 7 de diciembre hasta el 12 de febrero de 2027. La aplicación será el 23 de mayo y los resultados se podrán descargar desde el 27 de agosto en la página web oficial. Para el segundo semestre, las preinscripciones serán del 11 de mayo al 4 de junio y la aplicación el 10 de octubre. Estas pruebas, requisito obligatorio para graduarse de la educación superior, evalúan competencias generales y específicas del área profesional o tecnológica, según corresponda.

Para el pago de estas pruebas, el Icfes ha dispuesto la opción en línea a través del botón PSE y también mantiene la posibilidad de recaudo en sucursales físicas y corresponsales bancarios de Davivienda. Más información puede obtenerse en la línea telefónica oficial, según información de Bogotá.gov.co y el portal del Icfes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas clave para la inscripción y aplicación de las pruebas Icfes 2027 en Colombia?

El Icfes estableció que la inscripción ordinaria para Saber 11 calendario B será del 1 de diciembre de 2026 al 29 de enero de 2027, mientras que la aplicación se realizará el 18 de abril de 2027. Saber 11 calendario A tendrá inscripciones del 15 de marzo al 30 de abril de 2027 y la aplicación está programada para el 22 de agosto del mismo año. Para las pruebas Saber Pro y TyT, la inscripción para el primer semestre será del 7 de diciembre hasta el 12 de febrero, con aplicación el 23 de mayo, y para el segundo semestre las inscripciones serán del 11 de mayo al 4 de junio, con aplicación el 10 de octubre.

¿A quiénes están dirigidas las pruebas Saber 11, Saber Pro y TyT y cuáles son sus requisitos?

Las pruebas Saber 11 están dirigidas a estudiantes próximos a finalizar el grado undécimo, personas que deseen validar el bachillerato y ciudadanos extranjeros en Colombia. Los validantes deben tener mínimo 18 años. Las pruebas Saber Pro y TyT son para estudiantes de educación superior que hayan aprobado al menos el 75 % de los créditos de su programa profesional, técnico o tecnológico, y son requisito para obtener el título.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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