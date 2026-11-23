Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente Abelardo de la Espriella y la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, designaron a Diego Fernando Hernández Losada como viceministro de Educación Superior a través del decreto 1790 del 19 de noviembre de 2026. La decisión, consignada en documentos oficiales, fue precedida por la publicación de la hoja de vida de Hernández por parte de la presidencia el 9 de noviembre, lo que activó rumores sobre su inminente llegada a este cargo, como relatan medios confirmando la sucesión del proceso administrativo.

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Diego Hernández, nacido en Palmira, tiene una sólida formación académica. Según Noticiero 90 Minutos, es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con tres maestrías en administración, economía y ciencias, obtenidas en la Universidad del Valle, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Illinois, respectivamente. Además, posee un doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Su trayecto profesional está marcado por una experiencia previa en encargos de relevancia estatal: fue director de Colciencias entre 2018 y 2019, y se desempeñó como viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación desde 2019 hasta 2021.

Antes de asumir el viceministerio, Hernández ocupaba la rectoría de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) desde enero de 2024, donde impulsó iniciativas como mantener la multimodalidad de los programas, consolidar la acreditación de alta calidad institucional y afianzar un campus virtual sostenible, de acuerdo con relatos institucionales. Su carrera profesional también incluye tareas como docente en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, además de ocupar cargos de vicerrectoría, decanatura y dirección general en la Universidad Nacional. Es columnista de La República desde febrero de 2025.

El nombramiento de Diego Hernández se insertó en un contexto en el que se priorizaba la experiencia en dirección académica y gestión pública. Confirmando versiones previas y publicaciones oficiales, su hoja de vida fue evaluada públicamente antes de que la designación se formalizara por decreto. Según Noticiero 90 Minutos, el ahora viceministro deja la rectoría de la UAO para enfocarse en liderar la educación superior del país desde el Ministerio de Educación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Diego Hernández Losada, el nuevo viceministro de Educación Superior?

Diego Hernández Losada es ingeniero industrial, con varias maestrías y un doctorado, nacido en Palmira. Ha desempeñado cargos como director de Colciencias y viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, además de rector de la Universidad Autónoma de Occidente. Su experiencia abarca tanto la gestión pública como la gestión universitaria, lo que lo llevó a ser nombrado viceministro de Educación Superior, según información de Noticiero 90 Minutos.

¿Cuáles son los logros académicos y profesionales de Diego Hernández Losada?

De acuerdo con lo citado por Noticiero 90 Minutos, Diego Hernández Losada es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia, con maestrías en administración, economía y ciencia, además de un doctorado en Ciencias Económicas. Ha desempeñado cargos de alto nivel en la dirección de Colciencias, el Viceministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la rectoría de la UAO, donde promovió la multimodalidad educativa y el fortalecimiento del campus virtual.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.