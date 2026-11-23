Por: El Espectador

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La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación tomó una decisión relevante el 23 de noviembre, al ordenar la suspensión provisional de Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por el movimiento político Pacto Histórico. De acuerdo con la información divulgada, la medida hace parte de una investigación disciplinaria que se sigue en su contra por presunta falsificación de documentos relacionados con sus títulos académicos y universitarios.

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Esta determinación se conoce después de que, el 19 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación inició formalmente una investigación disciplinaria contra Estrada Holguín. Todo comenzó a raíz de la difusión de una carta, con fecha del 23 de octubre de 2025, emitida por la Universidad Nacional, en la que dicha institución aseguró no encontrar registro del título universitario presentado por la representante ante el Congreso de la República. Esta revelación fue clave para que las autoridades disciplinarias tomaran acciones preventivas mientras avanza el proceso.

Luz Verónica Estrada Holguín no solo es congresista por el Pacto Histórico, sino que también desempeñó funciones en distintas áreas del sector público durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Sin embargo, la investigación se centra específicamente en la procedencia y veracidad de los documentos académicos que habría presentado para certificar su formación y soportar su ejercicio profesional ante instancias oficiales.

Según la información suministrada, la decisión de suspensión provisional busca garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso disciplinario, en tanto se esclarecen los hechos señalados. Es importante aclarar que, hasta el momento, la investigación se encuentra en curso y la noticia sigue en desarrollo, por lo que no se ha definido una resolución definitiva sobre la responsabilidad de Estrada Holguín en los hechos señalados por la Universidad Nacional y por la Procuraduría General de la Nación.

Para ampliar detalles acerca de temas de justicia, seguridad y derechos humanos, la fuente principal referenciada es la sección Judicial de El Espectador.

¿Por qué fue suspendida la representante Luz Verónica Estrada Holguín del Pacto Histórico?

Luz Verónica Estrada Holguín fue suspendida provisionalmente por orden de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación, mientras avanza una investigación disciplinaria sobre presunta falsificación de documentos académicos y universitarios, luego de una denuncia de la Universidad Nacional acerca de la inexistencia del título que Estrada habría presentado ante el Congreso.

¿Qué implica una suspensión provisional ordenada por la Procuraduría General de la Nación?

Una suspensión provisional, ordenada por la Procuraduría General de la Nación, implica que la funcionaria investigada debe apartarse temporalmente de su cargo mientras se adelanta el proceso disciplinario, con el objetivo de garantizar la transparencia y evitar posibles influencias en la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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