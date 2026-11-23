Por: El Espectador

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En los últimos días, la controversia política en torno a los esquemas de seguridad asignados a líderes de la oposición ha tomado fuerza en el país. Según declaraciones recogidas por El Espectador, tanto el expresidente Gustavo Petro como la líder progresista y excandidata presidencial Claudia López han denunciado el retiro de su protección brindada por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Petro manifestó que tras un intercambio de señalamientos con el presidente Abelardo de la Espriella, su esquema y el de su familia fueron retirados, afirmando que "al gobierno no le importa un atentado contra mí". Frente a esto, Miller Soto, vocero del Ejecutivo, desmintió tal afirmación y aseguró que la orden presidencial era mantener "intactos" todos los esquemas de los expresidentes.

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Mientras tanto, Claudia López afirmó que la decisión de retirar su escolta obedecía a una "retaliación política" por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella y del director de la UNP, Didier Blanco. Sobre su caso, ni la presidencia ni la UNP han fijado una postura pública. Estas denuncias surgen poco tiempo después de que el mandatario ordenara una revisión a los esquemas de protección para eliminar aquellos que considerara que no estaban justificados. Incluso, en septiembre de 2026, la UNP dirigida por Blanco retiró el esquema de protección a varios exministros del gabinete Petro, lo que fue motivo de protesta por parte de ese sector político.

El presidente de la Espriella ha insistido en que "no acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario", reiterando que, en su visión, la protección del Estado carece de ideología y es una obligación para quienes realmente lo necesiten. Esta revisión y recorte de esquemas de seguridad se encuadra dentro de la política de austeridad fiscal impulsada por la administración, reflejada en ajustes al gasto público y en propuestas como el "rescate fiscal". Figuras del oficialismo, como el senador Daniel Briceño, han llegado incluso a sugerir la desaparición de la UNP y la devolución de los vehículos oficiales asignados a políticos.

Por su parte, Didier Blanco, director de la UNP, tras llegar a la entidad pidió disculpas al Centro Democrático por comentarios hechos durante la campaña y enfatizó que la misión institucional es "proteger vidas humanas", sin importar la ideología politica, y que los esquemas sólo corresponden a personas realmente expuestas por sus actividades.

¿Por qué se están revisando los esquemas de seguridad de los líderes políticos en Colombia?

El gobierno de Abelardo de la Espriella decidió revisar los esquemas de seguridad proporcionados por la UNP como parte de una orientación hacia la austeridad económica y el ajuste fiscal. De acuerdo con declaraciones oficiales, el objetivo es asegurar que los recursos públicos se destinen únicamente a proteger a quienes evidencien un riesgo real debido a sus funciones políticas, evitando así asignaciones sin justificación.

¿Qué es la Unidad Nacional de Protección (UNP) y cuál es su función?

La Unidad Nacional de Protección (UNP) es una entidad estatal encargada de garantizar la seguridad de personas que se encuentran en una situación de riesgo por causas relacionadas con sus actividades políticas, judiciales o de defensa de derechos humanos. Su función principal es evaluar, asignar y administrar esquemas de protección para prevenir atentados o amenazas verificadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

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En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.