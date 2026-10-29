Una eventual candidatura de Gustavo Petro a la Alcaldía de Barranquilla estaría entre los escenarios que se analizarían dentro del Pacto Histórico para fortalecer su estructura política de cara a las elecciones de 2030. La posibilidad fue mencionada en los Secretos de Darcy Quinn, donde se habló de las estrategias que estaría evaluando ese sector para mantener su influencia en el país.

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Según la información divulgada por la periodista, el plan contemplaría varias líneas de acción, entre ellas reforzar la oposición en el Congreso, mantener el control político sobre el Gobierno y sus funcionarios, así como preparar las elecciones regionales. Estos comicios serían importantes para construir una base electoral que permita al movimiento competir en la siguiente contienda presidencial.

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Dentro de ese panorama también aparecería Claudia López, quien buscaría regresar a la Alcaldía de Bogotá. La eventual aspiración de Petro en Barranquilla y la de López en la capital permitirían a ambos sectores concentrar sus esfuerzos en ciudades diferentes y evitar una disputa directa por el gobierno de Bogotá.

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Sin embargo, el posible regreso de López a la política local también plantea interrogantes por el respaldo electoral que obtuvo en su aspiración presidencial más reciente. Ese antecedente sería uno de los factores que podrían influir en las decisiones sobre su futuro político, aunque por ahora no hay una candidatura confirmada en el escenario descrito.

En el caso de Petro, una eventual aspiración a la Alcaldía de Barranquilla también abriría preguntas sobre las condiciones legales para inscribir su nombre. Entre los aspectos por revisar estaría el requisito de residencia en la región Caribe, pues, según la información compartida, tendría que vivir allí al menos un año antes de presentar una candidatura. La aplicación de las normas dependería de los requisitos legales vigentes y de las circunstancias concretas de una posible inscripción.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.