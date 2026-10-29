El presidente Abelardo De La Espriella anunció el regreso del nombre RTVC para el sistema de medios públicos de Colombia, que durante el Gobierno de Gustavo Petro había recuperado la denominación Inravisión. Durante el acto oficial, realizado en Bogotá, el mandatario también expuso cuestionamientos a contratos de la administración anterior, entre ellos la compra de una unidad móvil por 11.924 millones de pesos.

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El cambio quedó anunciado el 28 de octubre, cuando De La Espriella comunicó que la entidad volvería a llamarse Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), nombre que utilizó durante más de dos décadas. Según publicó El Nuevo Siglo, la decisión supone recuperar la marca con la que el sistema ha sido reconocido históricamente.

La denominación RTVC se adoptó en 2004, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, luego de la liquidación de Inravisión. En abril de 2026, la administración de Petro y el entonces gerente Hollman Morris retomaron el nombre Inravisión, correspondiente a la antigua entidad estatal.

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Abelardo De La Espriella habló de presuntas irregularidades en RTVC

Además de anunciar el cambio, De La Espriella se refirió a la gestión contractual del periodo anterior y señaló el caso de una unidad móvil adquirida por 11.924 millones de pesos.

Según lo expuesto por el presidente y recogido por Semana, el equipo no tendría la planta eléctrica necesaria para operar y presentaría deficiencias técnicas; también mencionó posibles sobrecostos superiores a los 2.000 millones de pesos. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos del Gobierno actual y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

El mandatario también habló de la situación presupuestal del sistema de medios públicos. Aseguró que RTVC registra un faltante superior a los 86.000 millones de pesos frente a los ingresos propios presupuestados y compromisos que exceden en más de 47.000 millones de pesos los recursos recibidos. La administración anunció que revisará los contratos y la documentación relacionada para establecer si hubo irregularidades.

El retorno de la marca RTVC se enmarca en los cambios que el nuevo Gobierno busca implementar en los medios estatales. De La Espriella indicó que pretende modificar la orientación de los contenidos y reforzar la programación cultural, educativa, regional y de producción nacional. También planteó que los medios públicos deben estar al servicio de la ciudadanía y no de los intereses políticos del Gobierno de turno.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.