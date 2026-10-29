Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

No para la violencia en el Norte de Antioquia. En las últimas horas, dos hombres de 22 años fueron asesinados con arma de fuego en el municipio de Campamento. Según el reporte preliminar de la Policía, las víctimas fueron atacadas por hombres armados cuando salían de una cancha del sector.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Policía investiga muerte de Alba Rocío Pérez en Ibagué como posible feminicidio; su pareja fue capturada en el lugar)

Los hechos ocurrieron en la vía principal que comunica a Campamento con Yarumal, en inmediaciones del casco urbano. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los jóvenes se encontraban en la cancha de un colegio y, al salir del lugar, fueron interceptados metros más adelante por sujetos que portaban armas de largo alcance.

Según el reporte policial, los atacantes les dispararon sin mediar palabra. Uno de los jóvenes, identificado como Emmanuel Torres Sánchez, fue trasladado al hospital local La Sagrada Familia. Posteriormente, la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de Yarumal informó sobre el ingreso al hospital San Juan de Dios de un segundo hombre, quien también había resultado herido en el mismo ataque y falleció posteriormente, el cual fue identificado como John Jairo Hernández Pareja.

Lee También

Por ahora, la información suministrada por la Policía no precisa quiénes serían los responsables del doble homicidio ni los posibles móviles del ataque, pero de manera preliminar versiones de la comunidad señalan que podría haberse perpetrado por parte de las disidencias de las Farc.

Tras conocerse la muerte de Emmanuel Torres Sánchez, la Alcaldía de Campamento publicó un mensaje de condolencias en el que destacó su talento deportivo, su dedicación al trabajo y sus cualidades humanas.

La administración municipal también expresó su solidaridad con el exalcalde Juan Pablo Torres, padre del joven, así como con los docentes Sandra Sánchez y Mario Gil, sus familiares, amigos y allegados.

Por lo pronto, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del doble homicidio e identificar a los responsables.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.