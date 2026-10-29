La defensa de Álvaro Uribe busca que el abogado Miguel Ángel del Río enfrente consecuencias por una publicación en redes sociales sobre dos exjefes paramilitares que serían escuchados dentro de una investigación judicial.

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Según informó Blu Radio, el reclamo apunta a la posible divulgación de datos que, según los representantes del expresidente, debían mantenerse bajo reserva. La petición quedó en manos de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Jaime Granados, abogado de Uribe, cuestionó que Del Río anticipara públicamente información sobre diligencias relacionadas con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

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La Fiscalía 3 delegada ha decidido escuchar en declaración a los jefes paramilitares Alias Don Berna y Julián Bolívar en el proceso que se sigue en contra del Expresidente Uribe por las masacres del Aro, la Granja y el asesinato de Jesús María Valle. Estaremos muy atentos. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) October 26, 2026

El origen del desacuerdo fue un mensaje publicado por Del Río en su cuenta de X el 26 de octubre. Allí hizo referencia a las declaraciones que rendirían Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como alias Don Berna, y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, dentro de las actuaciones judiciales relacionadas con esos hechos, recogió la emisora.

La defensa considera que la publicación pudo exponer detalles de la investigación antes de que se desarrollaran las diligencias. En el memorial presentado ante la Fiscalía, Granados también manifestó preocupación por la eventual afectación de un trámite de cooperación con autoridades estadounidenses, cuya información, según indicó, debía manejarse de manera confidencial.

El abogado de Uribe sostuvo que la divulgación de los nombres de los declarantes y de información sobre las actuaciones habría ocurrido antes de que la defensa recibiera una comunicación oficial sobre una de las diligencias. Ese punto hace parte de los argumentos con los que busca que las autoridades examinen lo ocurrido.

Según la información divulgada por el citado medio, Granados también recordó un episodio anterior, ocurrido en septiembre, cuando cuestionó otra publicación atribuida a Del Río sobre una actuación judicial relacionada con el mismo expediente. La defensa utiliza ese antecedente para argumentar que el asunto requiere atención y que se deben adoptar medidas para evitar nuevas divulgaciones.

Qué medidas solicitaron contra Miguel Ángel del Río

Granados pidió que se imponga al abogado una multa de entre uno y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, solicitó que se le exhorte a no publicar información que esté sometida a reserva judicial.

La petición incluye una alternativa en caso de que se presenten nuevos episodios: remitir los antecedentes a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que determine si hay motivos para abrir una actuación disciplinaria.

Por ahora, se trata de solicitudes de la defensa de Uribe y no de una sanción ya impuesta. Corresponderá a las autoridades competentes evaluar si la información divulgada tenía carácter reservado y si su publicación amerita alguna consecuencia.

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