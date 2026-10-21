Por: El Espectador

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El reciente escándalo político en Colombia gira en torno a supuestas presiones ejercidas desde el gobierno de Gustavo Petro para que exjefes paramilitares emitieran declaraciones que involucraran a reconocidas figuras políticas en crímenes relacionados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De acuerdo con una columna de Melquisedec Torres en El Colombiano, la polémica se originó cuando Angie Rodríguez, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), reconoció que envió mensajes a exparamilitares solicitando que emitieran testimonios en contra de personajes como Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras, aparentemente en el marco de la campaña electoral pasada.

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La Procuraduría General de la Nación respondió a estos señalamientos abriendo una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez, ligada a lo que los medios han llamado el ‘Pacto Valledupar’. Según reportó El Espectador, la investigación busca aclarar si desde la Presidencia se planeó un montaje para relacionar a políticos de oposición con actos de paramilitarismo, bajo la cobertura de reuniones públicas para la reconciliación, como la celebración de un supuesto cierre del histórico Pacto de Ralito. Rodríguez declaró que tales reuniones y peticiones tenían la intención política de influir en las elecciones, aunque el expresidente Petro, a través de su cuenta de X, negó rotundamente toda acusación, afirmando que nunca ordenó presiones para fabricar testimonios y que el diálogo con exparamilitares obedeció a objetivos de verdad, reparación y paz.

Las denuncias cruzadas no se hicieron esperar. Por una parte, el abogado Alejandro Carranza presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en defensa de Petro, argumentando que el exmandatario jamás dio instrucciones a Rodríguez para orquestar falsas declaraciones. En paralelo, integrantes de la bancada de Salvación Nacional radicaron denuncia contra Petro solicitando esclarecer si hubo algún tipo de directriz política en estos hechos. Las declaraciones públicas de Salvatore Mancuso, Angie Rodríguez y Juan Carlos Villamizar plantean, de acuerdo con la denuncia, dudas sobre el uso de espacios institucionales para propósitos electorales.

Adicionalmente, la revista Semana reveló audios en los que supuestamente Víctor de Currea-Lugo, cuando era asesor del Dapre, sugirió a Mancuso involucrar a De la Espriella en escándalos pasados. El editorial de El Espectador se sumó señalando que existen indicios claros de reuniones y presiones para usar testimonios de exparamilitares con fines políticos. Así, el caso deja en evidencia la compleja intersección entre justicia, reconciliación y competencia electoral en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acusaciones contra funcionarios del gobierno Petro relacionadas con el caso de los exparamilitares?

Según columnas y reportes de medios como El Colombiano y El Espectador, funcionarios como Armando Benedetti y Angie Rodríguez son señalados de haber intentado convencer a exjefes paramilitares para entregar testimonios que comprometieran a conocidos políticos de la derecha, presuntamente como estrategia electoral. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y existen denuncias formales ante la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones.

¿Qué es el ‘Pacto Valledupar’ y cómo se relaciona con el escándalo de testimonios de exparamilitares?

El llamado ‘Pacto Valledupar’ es la denominación mediática para referirse al supuesto intento, durante el gobierno Petro, de organizar un evento con exparamilitares con el objetivo de cerrar las heridas del conflicto, aunque versiones como la de Angie Rodríguez denuncian que en realidad se buscaba relacionar a opositores políticos con crímenes paramilitares. El nombre alude a la sede de dichos encuentros y está en el centro de las investigaciones abiertas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.