Por: EL PILON SA

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La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria para esclarecer la posible participación de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y Armando Benedetti, exministro del Interior, en el conocido como ‘Pacto de Valledupar’. La investigación responde a los hechos relacionados con reuniones llevadas a cabo en Valledupar que, según los señalamientos, involucraron a exjefes paramilitares y posibles ofrecimientos de beneficios judiciales y carcelarios durante la administración de Gustavo Petro, de acuerdo con información publicada por la revista Semana.

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La apertura de este proceso disciplinario tiene su origen en varios encuentros que, de acuerdo con las declaraciones de Rodríguez, tuvieron lugar en octubre de 2025. La exdirectora del Dapre reconoció, según informó Semana, que fue instruida para coordinar reuniones con antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructura armada ilegal que existió en anteriores décadas. El objetivo de estos encuentros habría sido obtener declaraciones comprometedoras contra reconocidos dirigentes políticos en medio de la campaña presidencial.

En su versión, Rodríguez mencionó nombres como Álvaro Uribe Vélez, Abelardo De la Espriella y Germán Vargas Lleras, sobre quienes se buscaban señalamientos por parte de los exparamilitares. Además, afirmó que participó en la organización de un encuentro al que presuntamente asistieron Salvatore Mancuso y los excomandantes conocidos como alias El Alemán, Jorge 40 y alias Macaco, todos antiguos jefes de las AUC. Sin embargo, siempre según el testimonio de Rodríguez divulgado por Semana, algunos de estos exparamilitares habrían rechazado la posibilidad de prestar declaraciones con esos fines políticos.

La Procuraduría lo que intenta determinar es hasta qué punto Rodríguez y Benedetti tenían conocimiento, participaron o autorizaron las supuestas actuaciones, y si estas podrían convertirse en faltas disciplinarias. No obstante, la entidad resaltó que abrir la investigación no constituye una sanción ni una declaración de responsabilidad, sino que busca establecer la verdad de los hechos señalados.

Patricia Carrillo Blanco, funcionaria ponente del caso, comunicó el 20 de octubre que los elementos de la denuncia también fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación, que los examina a través de un equipo especializado para esclarecer lo sucedido y, en caso de ser necesario, tomar decisiones en el ámbito penal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ‘Pacto de Valledupar’ y por qué involucra a exjefes paramilitares?

El ‘Pacto de Valledupar’ hace referencia a presuntas reuniones entre altos funcionarios del gobierno y antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia para, supuestamente, obtener acusaciones contra figuras políticas a cambio de beneficios jurídicos y carcelarios. La información conocida surge del procedimiento disciplinario abierto por la Procuraduría General de la Nación y de las declaraciones divulgadas por la revista Semana.

¿Cuáles son las implicaciones de la investigación disciplinaria contra Angie Rodríguez y Armando Benedetti?

La investigación disciplinaria busca esclarecer si Angie Rodríguez y Armando Benedetti participaron o tuvieron conocimiento de los hechos denunciados en torno al ‘Pacto de Valledupar’. Según comunicó la Procuraduría, la apertura de la investigación aún no implica responsabilidad alguna, sino que tiene como objetivo comprobar la veracidad de las acusaciones y determinar si existieron faltas disciplinarias.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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