Un nuevo y profundo terremoto político sacude al país tras conocerse los detalles inéditos y estremecedores detrás del denominado ‘Pacto de Valledupar’, una cumbre efectuada a finales de octubre de 2025 entre delegados del entonces gobierno de Gustavo Petro y los máximos exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Lo que en su momento fue presentado ante la opinión pública como una iniciativa orientada a cerrar formalmente el Proceso de Paz de Ralito y buscar la verdad total con los excombatientes, terminó convertido —según revelaron exfuncionarios y exlíderes paramilitares— en una supuesta estrategia oficial para fabricar señalamientos judiciales contra figuras clave de la oposición con fines electorales.

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De acuerdo con las revelaciones entregadas a Semana por la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, la orden directa provino de la propia jefatura del Estado. La exfuncionaria, encargada de la logística y custodia de las actas durante las sesiones con los exparas, ratificó ante la Fiscalía que el objetivo real distaba de la reconciliación institucional: “Gustavo Petro me dio la orden y era que teníamos que hacer el cierre de la negociación de Ralito con el pretexto de su política de paz total. Obviamente creí, en su momento, de manera ingenua que ese era el propósito. Después me enteré de que el enfoque era otro”. Según su testimonio, días antes del encuentro en una casa campestre cercana al río Guatapurí, el entonces mandatario le exigió direccionar las declaraciones de los exjefes de las AUC hacia la implicación directa de Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras.

El encuentro, que reunió a 11 excomandantes paramilitares como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’), Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’) y Fredy Rendón Herrera (‘El Alemán’), estuvo marcado por la tensión. Al plantearse la solicitud gubernamental, la reacción inicial de los excombatientes fue de rotundo rechazo. Una de las fuentes consultadas por el medio precisó: “Dije que prefería retirarme y levantarme”, al considerar que las verdades ya habían sido entregadas a los estrados de Justicia y Paz. Ante la negativa, Rodríguez optó por reorientar la mesa hacia propuestas de reparación a las víctimas y ubicación de fosas comunes, postura que generó la fuerte molestia del entonces presidente vía telefónica, quien le advirtió sobre consecuencias administrativas si no secundaba la directriz inicial.

La reunión comenzó a fracturarse de manera definitiva cuando confluyeron varios factores imprevistos. Por un lado, la presencia sorpresiva del entonces director de RTVC, Hollman Morris, y las intervuciones de asesores cercanos al Ejecutivo levantaron suspicacias entre los exparamilitares, quienes sintieron que querían utilizarlos como “idiotas útiles” para una jugada política. Por otro lado, un hecho coyuntural terminó por sepultar la sesión: en pleno desarrollo de la jornada, al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, le notificaron vía telefónica su inclusión en la lista Ofac, lo que provocó su retiro inmediato del recinto y facilitó que los exjefes de las AUC abandonaran las instalaciones tras exigir la suspensión de las deliberaciones.

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La versión de la exdirectora del Dapre fue plenamente corroborada por tres exjefes paramilitares que participaron en la cumbre de Valledupar. Uno de ellos aportó un detalle adicional sobre la logística de retorno a Bogotá al asegurar que, en el mismo vuelo oficial de traslado, se encontraba el hoy senador Iván Cepeda. Paralelamente, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso revalidó las denuncias a través de un video difundido en redes sociales, donde sentenció públicamente: “Delegados del gobierno de Gustavo Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”. Con estas revelaciones, el expediente sobre el ‘Pacto de Valledupar’ pasa a convertirse en una de las pruebas más delicadas que la justicia ordinaria deberá investigar para esclarecer los límites del poder y el uso de los procesos de paz.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.