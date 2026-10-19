Por: EL PILON SA

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El lunes 19 de octubre, los afiliados de Asmet Salud en Valledupar acudieron a la sede de la EPS (Entidad Promotora de Salud) para tramitar autorizaciones, buscar orientación sobre tratamientos y consultar la disponibilidad de citas médicas. Sin embargo, lo que encontraron fue una escena inesperada: trabajadores, tanto sindicalizados como no, emprendieron una protesta para exigir condiciones laborales dignas y garantías en el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con lo informado por El Pilón. A los usuarios, se les pidió que regresaran más tarde para ser atendidos, una medida que despertó tanto comprensión como preocupación por parte de quienes dependen urgentemente de estos servicios de salud.

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La manifestación de los trabajadores hizo parte de una convocatoria nacional promovida por SINDISALUD-ASMET. Según la trabajadora Keyla Cujia, estos empleados llevan cerca de un año enfrentando problemas salariales y dificultades operativas, lo que ha derivado en protestas recurrentes para exigir el pago de sus salarios. Cujia relató que la situación crítica inició en octubre del año anterior y que, desde entonces, los pagos han sido irregulares y solo se han consignado parcialmente tras las jornadas de protesta. Las movilizaciones más recientes ocurrieron en marzo y en los días 8, 9 y 10 de abril, cuando denunciaron hasta tres meses de salario atrasado. Actualmente, según los trabajadores, aún se les adeudan las prestaciones correspondientes a julio y agosto.

Los empleados han manifestado su interés en que Asmet Salud supere la crisis, pero expresan frustración por los cambios de interventores y la falta de soluciones definitivas. La atención a los usuarios tampoco se detuvo por completo; según Cujia, durante el plantón se prestó asesoría y se habilitaron opciones para continuar los tratamientos, gracias a la presencia de personal del área de accesibilidad entre las 7:00 a. m. y el mediodía.

La manifestación estuvo acompañada por una carta pública de SINDISALUD-ASMET, que solicita respuestas urgentes sobre la crisis financiera, la operación y los embargos que enfrenta la EPS. Advierten que la problemática ha trascendido lo económico y ya pone en riesgo la continuidad de la atención médica, la estabilidad laboral y el derecho a la salud de los afiliados. Además, instan a revisar jurídicamente los embargos sin desconocer los derechos de los acreedores.

Otro punto central de la reclamación es la falta de rendición de cuentas de la intervención forzosa administrativa, que suma cerca de tres años bajo la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud. Los trabajadores piden un balance verificable, la creación de una mesa interinstitucional y un plan operativo que garantice tanto los derechos laborales como la atención de los pacientes, señalando que la vocación de servicio del personal no debe convertirse en la solución indefinida frente a problemas estructurales de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación laboral actual de los empleados de Asmet Salud en Valledupar?

La situación laboral de los empleados de Asmet Salud en Valledupar, según lo informado por El Pilón, se caracteriza por la inestabilidad en el pago de salarios, con periodos críticos de varios meses sin recibir sus ingresos y pagos fraccionados que solo se han efectuado tras jornadas de protesta. Además, enfrentan incertidumbre debido a cambios de interventores y carecen de garantías laborales suficientes para cumplir sus funciones en condiciones dignas.

¿Cómo afecta la crisis de Asmet Salud a los afiliados que requieren atención médica?

De acuerdo con la información publicada por El Pilón, la crisis financiera y operativa de Asmet Salud impacta directamente a los afiliados, quienes experimentan demoras y dificultades para acceder a citas, autorizaciones y continuidad en los tratamientos. Aunque durante las protestas los trabajadores mantienen algunos servicios de orientación y asesoría, la inestabilidad administrativa y los retrasos salariales generan incertidumbre en la garantía del derecho a la salud de los usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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