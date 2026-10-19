Por: EL PILON SA

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Un caso que ha captado la atención en Valledupar, capital del Cesar, involucra a Javier Alfonso Pabón Guerrero, un prestamista de 31 años acusado por la Fiscalía de tentativa de homicidio agravado tras un ataque a bala ocurrido en el barrio Nuevo Milenio. De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía Novena Seccional de Vida, el incidente se atribuye a una presunta venganza relacionada con una rencilla del pasado. La investigación sostiene que el ataque a José Gregorio Rivera López tiene su origen en la muerte de un allegado de Pabón Guerrero, lo que habría motivado una serie de amenazas previas a quienes él consideraba responsables de ese hecho.

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La tarde del 20 de noviembre de 2023 fue escenario del atentado. Rivera López fue interceptado en las afueras de la vivienda 246 de la manzana L, donde recibió un disparo en el costado izquierdo del tórax. Según la investigación, la rápida reacción de sus familiares al trasladarlo a un centro asistencial de la ciudad fue lo que permitió salvarle la vida. Fue Luis Alfonso Rivera Montaño, padre de la víctima, quien presentó la denuncia ante las autoridades, dando así inicio a las pesquisas lideradas por la Policía Judicial.

La detención de Pabón Guerrero se produjo el 23 de julio de este año. Posteriormente, compareció ante el Juzgado Catorce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar, instancia en la que la Fiscalía le imputó los cargos de tentativa de homicidio agravado y, de manera simultánea, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con el expediente, el procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

El avance más reciente en la causa penal se concreta con la radicación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía en un Juzgado Penal del Circuito de Valledupar. Este acto define el marco jurídico en el que se llevará a cabo el juicio. La audiencia preparatoria está programada para el 12 de noviembre a las 9 a. m., oportunidad en la que las partes presentarán las pruebas que se debatirán en juicio oral. Mientras tanto, Pabón Guerrero afronta el proceso bajo la presunción de inocencia, como lo establece la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la hipótesis de la Fiscalía sobre el caso Javier Alfonso Pabón Guerrero?

Según la Fiscalía Novena Seccional de Vida, la principal hipótesis en torno al caso de Javier Alfonso Pabón Guerrero es que el ataque contra José Gregorio Rivera López fue un ajuste de cuentas motivado por una rencilla del pasado. La investigación indica que esta retaliación surgió tras la muerte de un allegado de Pabón Guerrero, quien habría emitido amenazas contra quienes consideraba responsables.

¿Cuándo será la audiencia preparatoria del caso Javier Alfonso Pabón Guerrero en Valledupar?

La audiencia preparatoria en el proceso judicial contra Javier Alfonso Pabón Guerrero fue fijada para el 12 de noviembre a las 9 a. m. En esa sesión, tanto la Fiscalía como la defensa presentarán sus pruebas y solicitudes para el juicio oral, según la información suministrada por la Fiscalía y registrada en el expediente del caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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