Por: El Espectador

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Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”, aceptó responsabilidad por 22 delitos ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, en un proceso judicial que lo vincula con 145 víctimas entre 1999 y 2005 en Valledupar y otros municipios del departamento del Cesar. Tovar Pupo, exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), decidió acogerse a sentencia anticipada por cargos como homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado, según informó la Fiscalía General de la Nación.

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Dentro de los crímenes reconocidos se destacan cinco homicidios colectivos. El primero sucedió en el corregimiento de La Meza, Valledupar, el 11 de diciembre de 1999, donde cinco personas perdieron la vida. Posteriormente, el 30 de mayo de 2001, en el sector Los Tupes, San Diego, seis personas fueron asesinadas. Asimismo, los ataques del 13 de enero de 2001 en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, causaron la muerte de nueve personas. El registro también incluye las incursiones armadas entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005 en Lamas Verdes, Curumaní, con 20 víctimas mortales, además de 20 indígenas Kankuamo y Arhuaco asesinados, incluidos líderes y menores de edad.

De acuerdo con la Fiscalía, estos crímenes afectaron profundamente a las comunidades indígenas en sus prácticas culturales, espirituales, formas de vida y territorios. El órgano investigador enfatizó que las conductas atribuidas a “Jorge 40” formaron parte de un plan sistemático de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra opositores a la presencia paramilitar en esas regiones. Se documentó, además, que la destrucción de viviendas y bienes contribuyó a agravar las afectaciones para la población, debilitando la organización comunitaria y los medios de subsistencia, lo que puso en riesgo su permanencia en las zonas afectadas. La aceptación de cargos fue remitida a un juzgado especializado para determinar la pena respectiva.

Tovar Pupo inició sus vínculos con el paramilitarismo en 1996. En 1997, luego de reunirse con otros jefes paramilitares, adoptó el alias de “Jorge 40” y consolidó alianzas para expandir la violencia en contexto de lucha contra grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Farc. Según testimonios presentados en distintos procesos judiciales, se le considera responsable de masacres como la de El Salado. Por otra parte, el pasado 12 de abril, la Corte Suprema de Justicia modificó su condena por la masacre de Media Luna, reduciéndola de 60 a 35 años de prisión tras la prescripción de uno de los delitos imputados. Toda la información presentada se deriva de la Fiscalía General de la Nación y reportes de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los crímenes que reconoció “Jorge 40” ante la Fiscalía?

“Jorge 40” aceptó responsabilidad por delitos que incluyen homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Según la Fiscalía General de la Nación, estos actos delictivos dejaron 145 víctimas en Valledupar y otros municipios entre 1999 y 2005, e incluyen cinco homicidios colectivos, asesinatos de líderes indígenas y menores, así como la destrucción de bienes y desplazamiento en comunidades indígenas.

¿Qué significa ‘homicidio en persona protegida’ en el contexto colombiano?

El término ‘homicidio en persona protegida’ hace referencia al asesinato de una persona que, por condiciones particulares, tiene una protección especial bajo el derecho internacional humanitario, como civiles, miembros de comunidades étnicas o personas fuera del conflicto armado. En los hechos admitidos por “Jorge 40”, varias víctimas correspondían a estas condiciones, especialmente integrantes de comunidades indígenas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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