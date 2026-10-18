Por: El Espectador

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El 1 de julio de 2026, Daniela Acuña*, abogada con más de 20 años de experiencia y reconocida por su trabajo en el Consejo de Estado, vivió una jornada que transformó tanto su rutina profesional como personal. A las 6:20 de la mañana, el Laboratorio de Investigación Hormonal de Marly en Bogotá le confirmó, a través de un examen de sangre, que tenía entre cinco y seis semanas de embarazo. Esta noticia significó para la jurista un cambio trascendental, pero, inesperadamente, sería el antecedente de un proceso laboral que pondría bajo la lupa las garantías de protección a la maternidad incluso dentro de altos tribunales colombianos.

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La mañana de Daniela siguió con normalidad aparente. A las 8:30, la secretaria general del Consejo de Estado le solicitó presentarse en su despacho, pero la apertura de la Sala Plena del tribunal se lo impidió. Ante la imposibilidad del encuentro, Daniela intentó notificar de su embarazo al magistrado para quien trabajaba, Luis Antonio Rodríguez Montaño. Sin embargo, mientras buscaba este contacto personal, recibió a las 10:51 un correo electrónico que marcaría el inicio de una batalla judicial propia: el tribunal la desvinculaba de su cargo.

De acuerdo con el examen de los hechos realizado por la Corte Suprema de Justicia, este despido ocurrió en la misma jornada en que Daniela fue notificada sobre su gestación, lo que llevó el caso a un nuevo expediente judicial que incluyó revisión minuciosa de llamadas telefónicas no contestadas, intercambios en WhatsApp y diversos documentos. Aunque la Corte concluyó que el despido no mantenía relación directa con el embarazo, la decisión trascendió lo particular para recalcar una obligación institucional: el deber de protección a la maternidad es imperativo también en el interior del propio Consejo de Estado, sin excepciones ni excusas formales, remarcando la salvaguarda de derechos fundamentales en el ámbito laboral público (según lo recogido en la propia sentencia).

La Corte Suprema ordenó entonces que Daniela Acuña fuera restituida en su cargo y recibiera los salarios que había dejado de percibir tras su despido, restituyendo de este modo tanto su condición profesional como el derecho a la maternidad protegido por ley. Este hecho tuvo repercusiones en el seno del tribunal y enfatizó, una vez más, que la protección a la madre gestante debe ser una realidad efectiva, sin importar la jerarquía institucional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué derechos protege la ley colombiana a una mujer embarazada en su empleo dentro de una entidad pública?

La ley colombiana salvaguarda de manera expresa el derecho de toda mujer embarazada a mantener su empleo, exigiendo justificación clara para cualquier despido y priorizando la protección a la maternidad, inclusive en el sector público, como lo recordó la Corte Suprema en su fallo.

¿Por qué la Corte Suprema ordenó la restitución laboral de Daniela Acuña en el Consejo de Estado?

La Corte Suprema dispuso que Daniela Acuña regresara a su puesto y recibiera los salarios dejados de percibir porque, aunque el despido no se relacionó directamente con su embarazo, reafirmó que la protección a la maternidad es un principio que el Consejo de Estado debe cumplir, reflejando una garantía fundamental en el trabajo público.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.