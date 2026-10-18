Por: El Espectador

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La tarde del domingo estuvo marcada por una intensa protesta en la calle 26 con carrera 19, a la altura de la estación Centro Memoria, en Bogotá, luego de que la fuerza pública interviniera un plantón pacífico en el Museo Nacional. De acuerdo con la empresa de transporte Transmilenio, los bloqueos que se presentaron durante casi dos horas afectaron los servicios troncales del sistema y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), además de provocar cierres y desvíos en vías principales.

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Los bloqueos continuaron cuando la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), anteriormente conocida como Undmo, intervino nuevamente empleando tanquetas y aturdidoras en medio de la manifestación. Esta protesta respondía al rechazo de la decisión del Ministerio de Cultura de retirar 30 piezas de la exposición que tocaban temas relacionados con la población LGBTIQ+ (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y más), luchas feministas y campañas políticas de figuras como Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.

Según la ONG Temblores, la intervención policial dejó personas heridas y capturadas supuestamente de manera irregular, quienes habrían sido dirigidas a Centros de Atención Inmediata (CAI) y a Centros de Traslados por Protección. La organización denunció hostigamiento por parte del escuadrón antidisturbios y la fuerza disponible, insistiendo en que dichas fuerzas no guardaron distancia y actuaron con excesiva presión sobre quienes manifestaban. Testimonios recopilados por testigos y videos en redes sociales documentaron el uso de tanquetas que lanzaron chorros de agua hacia los manifestantes, la retención de protestantes por parte de uniformados, y enfrentamientos donde se registró el lanzamiento de piedras.

Esta era la segunda jornada consecutiva de protestas, en la que participaron al menos 300 personas de diferentes edades, quienes portaron pancartas con mensajes como "Entre menos historia, menos memoria", "La historia de Colombia es Queer" y "Con censura no hay cultura". Entre los asistentes se encontraba la congresista María Fernanda Carrascal, quien anunció su intención de demandar el decreto que modifica los protocolos de actuación de la Fuerza Pública en protestas sociales.

De acuerdo con El Espectador, en la primera jornada del plantón participaron más de 500 personas. Durante ese evento, hacia las 6:33 p. m., una tanqueta dispersó a los presentes con chorros de agua, lo que intensificó los enfrentamientos y el despliegue de agentes antidisturbios, hasta que el orden público fue restablecido cerca de las 7:30 p. m.

En medio de esta coyuntura, la defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la intervención policial, recordando que la Corte Constitucional ha reconocido la legitimidad de la protesta, incluyendo la ocupación del espacio público y la obstrucción de vías. Marín expresó su preocupación por el “excesivo despliegue” de Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), considerando innecesario el uso de vehículos lanza agua ante el carácter pacífico de la manifestación, según reportó El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué retiraron las 30 piezas relacionadas con la comunidad LGBTIQ+ del Museo Nacional?

De acuerdo con lo reportado, la decisión fue tomada por el Ministerio de Cultura y se enfocó en piezas que abordaban temas relacionados con la población LGBTIQ+, así como luchas feministas y campañas políticas de figuras como Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. No se especificó la razón detallada para el retiro dentro del artículo; sin embargo, este acto fue el detonante de la protesta y el plantón frente al Museo Nacional.

¿Cuál es el protocolo de la fuerza pública en intervención de protestas sociales en Colombia?

Según lo relatado por fuentes como El Espectador y declaraciones de la defensora del Pueblo, la Corte Constitucional ha establecido que la protesta puede incluir la ocupación del espacio público y la obstrucción de vías dentro de su carácter legítimo y pacífico. En este contexto, se criticó la presencia y el uso de recursos como tanquetas y Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), considerando su despliegue como excesivo e innecesario frente a manifestaciones de carácter pacífico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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