Una emergencia se reportó en la calle 26 con carrera 38, en sentido Oriente-Occidente, en Bogotá, donde un hombre que se movilizaba en bicicleta fue reportado tendido sobre el carril exclusivo de Transmilenio. La situación genera afectaciones en la operación del sistema de transporte público en este corredor vial.

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De acuerdo con los reportes, debido a la emergencia, los buses de Transmilenio están saliendo a la calzada mixta para continuar con sus recorridos y evitar el punto donde se encuentra la persona. Esta situación podría provocar demoras para los usuarios que se movilizan por este sector de la capital.

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#BOGOTÁ. Reportan a esta hora un hombre en bicicleta tendido en el carril exclusivo de la calle 26 con carrera 38, sentido Oriente-Occidente. Debido a la emergencia, los buses de TransMilenio están saliendo a la calzada mixta para continuar su recorrido. Se desconoce el estado de salud de la persona y las causas exactas del hecho. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 17, 2026

Por ahora, se desconoce el estado de salud del hombre y las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos. Tampoco se cuenta con información confirmada que permita establecer qué provocó que el ciclista terminara tendido en el carril exclusivo.

Se espera que las autoridades entreguen más información sobre lo ocurrido y aclaren las condiciones en las que fue encontrado el ciclista.

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