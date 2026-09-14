Los pasajeros de una ruta G12 de Transmilenio pasaron un percance en pleno recorrido.

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Sobre las seis de la tarde de este lunes 14 de septiembre, justo en hora pico y cuando miles de ciudadanos regresaban a sus casas, surgió la situación.

Las ventanas del bus se rompieron en pleno recorrido, cuando iba entre las estaciones Calle 100 (Autopista Norte) y La Castellana (avenida NQS).

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La situación obligó a que el articulado detuviera su recorrido, con destino al Portal Sur, para evacuar a sus pasajeros, quienes tuvieron que esperar más tiempo para volver a sus hogares.

Un video mostró cómo quedaron los cristales del Transmilenio completamente quebrados y representando un peligro para los usuarios que iban sentados.

#BOGOTÁ. Pasajeros de la ruta G12 vivieron momentos de angustia hoy 14SEP, sobre las 18:00h, luego de que vidrios del bus se rompieran repentinamente entre las estaciones de calle 100 y La Castellana. Debido a los fuertes sonidos que amenazaban con el colapso de las ventanas, los… pic.twitter.com/VcKq1lYVsa — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 14, 2026

Aunque no se tiene claridad de por qué se dio este incidente, hay una posibilidad de que el ruido y la vibración del bus ocasionaran la emergencia.

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