Por: Caracol TV

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Un accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este lunes en el occidente de Bogotá. Al parecer, un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un accidente de tránsito con una volqueta en la localidad de Fontibón, según informó Bogotá Tránsito a través de sus canales oficiales. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el siniestro vial ocurrió sobre la avenida Centenario con carrera 123, en sentido occidente-oriente. La emergencia fue reportada hacia las 6:30 de la mañana y obligó a la activación de los protocolos de atención por parte de los organismos encargados de la movilidad en la capital.

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La información preliminar señala que en el hecho estuvieron involucrados una volqueta y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta habría fallecido en el lugar de los hechos, situación que llevó a las autoridades a catalogar el caso como un siniestro vial con fatalidad.

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Tras conocerse el accidente, unidades de Tránsito Bogotá fueron asignadas al punto para coordinar las labores de atención y garantizar la seguridad de los demás actores viales que se movilizaban por este importante corredor del occidente de la ciudad. Además, las autoridades informaron que un grupo de criminalística se desplazó hacia el lugar con el fin de adelantar la inspección técnica correspondiente y recolectar los elementos necesarios para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Mientras avanzan las labores judiciales y de levantamiento, se prevén afectaciones en la movilidad sobre este sector de la avenida Centenario, una de las vías más utilizadas por quienes ingresan y salen de Bogotá desde municipios cercanos de la Sabana de Occidente. Ante la situación, Bogotá Tránsito recomendó a los conductores tomar rutas alternas para evitar congestiones. La principal opción sugerida por las autoridades es utilizar la calle 80 mientras se normaliza la circulación en la zona afectada.

#AEstaHora 🧑‍✈️ Unidades de grupo guía realizan maniobras de #GestiónDelTráfico sobre la Av. Calle 13, qué registra represamiento vehicular por siniestro con fatalidad en la carrera 123. 🔂 Conduce con cuidado, se tiene paso controlado por un solo carril al oriente. ⚠️ https://t.co/osiRIOa9gI pic.twitter.com/2H2loMaCOd — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 14, 2026

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