Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En la madrugada del domingo 13 de septiembre, un trágico accidente vial cobró la vida de dos personas en la vía que conecta Puente Nacional con Barbosa, en el departamento de Santander. De acuerdo con la información reportada, el incidente ocurrió hacia las 3:00 de la mañana, exactamente en el kilómetro 7 de este trayecto. En ese momento, un bus que transportaba a miembros de la agrupación musical del cantante de vallenato Martín Elías Jr. retornaba a la región, luego de una presentación la noche anterior en Chiquinquirá, Boyacá.

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Las autoridades identificaron a las víctimas mortales como Carlos Ferney León Chamarro, de 26 años, y José Ángel Chamarro Ayala, de 27 años. Estos hombres viajaban en motocicleta cuando, por razones que aún se investigan, terminaron desplazándose hacia el carril por el que circulaba el bus de la agrupación. La fuerza del impacto les costó la vida en el acto. Así lo confirman los reportes citados en el artículo, donde se indica que ambos perdieron la vida en el sitio, sin que hubiera oportunidad de traslado a un centro de salud.

El conductor del bus también resultó herido como consecuencia del choque y debió ser remitido a un centro asistencial en Barbosa. Allí se le realizó una prueba de alcoholemia —como es procedimiento estándar en accidentes de tránsito— y, tras recibir la atención necesaria, fue dado de alta. Estos detalles permitirán esclarecer si la conducción bajo efectos de alcohol pudo haber influido, aunque el reporte no brinda resultados concluyentes de la prueba.

Entre las versiones que circulan sobre el accidente se menciona la posibilidad de que los ocupantes de la motocicleta estuvieran participando en carreras clandestinas, una hipótesis que por ahora no ha sido confirmada por las autoridades. Hasta el momento, no se cuenta con declaraciones oficiales del cantante Martín Elías Jr., quien, a sus 18 años, ni él ni su equipo resultaron lesionados en el siniestro.

El grave accidente deja varias preguntas abiertas y pone de manifiesto la necesidad de esclarecer las circunstancias que lo rodearon, a la espera de información oficial y nuevas declaraciones por parte de los involucrados o las autoridades encargadas.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente en el que estuvo involucrado el equipo de Martín Elías Jr.?

Las víctimas mortales fueron identificadas como Carlos Ferney León Chamarro, de 26 años, y José Ángel Chamarro Ayala, de 27 años. Ambos viajaban juntos en la motocicleta que chocó contra el bus del equipo musical y fallecieron en el lugar de los hechos.

¿Qué versiones se manejan sobre la causa del accidente en la vía Puente Nacional-Barbosa?

Dentro de las versiones que se han difundido sobre el accidente se encuentra la posibilidad de que la motocicleta estuviera participando en carreras clandestinas, aunque esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades responsables de la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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